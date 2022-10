Shania Twain en ouverture du Bluesfest de 2023

À 57 ans, l'interprète de Man! I Feel Like a Woman lancera un sixième album, Queen of Me, en février prochain, et entreprendra une tournée mondiale dans la foulée. Elle se produira sur les plaines LeBreton le 6 juillet prochain.

Les billets sont en vente. Le reste de la programmation du Bluesfest sera annoncé au début de l’année 2023.