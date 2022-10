Climat : Guilbeault met la pression sur les pétrolières qui annoncent de gros profits

Les Canadiens voient ces profits et, comme nous, ils veulent les voir réinvestis vers le développement d’un secteur énergétique plus propre, pas dans le rachat d’actions et le partage de dividendes , a indiqué le ministre dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Selon Steven Guilbeault, les engagements des six plus grandes pétrolières de dépenser 24 milliards de dollars dans des projets de réduction des émissions sont un bon début , mais il veut voir des investissements concrets dès maintenant.

Les pétrolières réunies sous le nom d’Alliance nouvelles voies prévoient notamment d’établir un projet de captage et de stockage du carbone, mais la décision d’investissement n’a pas été encore été prise plus d’un an après leur association.

Dividende en hausse pour l’Impériale

Steven Guilbeault lance son message alors que les entreprises pétrolières annoncent leurs résultats financiers du troisième trimestre.

Grâce aux prix élevés du pétrole et de forts rendements de production et de raffinage, l’Impériale a ainsi publié un bénéfice net de plus de 2 milliards de dollars, soit plus du double de son profit durant la même période en 2021.

La société a accru son dividende aux actionnaires de 29 %. Elle a également annoncé son intention de racheter jusqu’à 1,5 milliard de dollars d’actions pour en accroître un peu plus la valeur.

Le fait de verser un dividende fiable et croissant et de restituer les excédents de trésorerie aux actionnaires demeure une priorité pour nous , a indiqué le président-directeur général de l’Impériale, Brad Corson, dans un communiqué.

La dette de l’entreprise a été réduite de 1 milliard de dollars, notamment grâce à la vente de son actif XTO Energy Canada à Whitecap Resources.

La société a rappelé son engagement auprès de l’Alliance nouvelles voies ainsi que son projet de construction d’un complexe de diésel renouvelable près d’Edmonton. Toutefois, les fonds pour ce projet n’ont pas encore été débloqués.

Les autres pétrolières canadiennes comme Suncor, Cenovus et Canadian Natural Resources annonceront leurs résultats financiers au cours de la semaine prochaine.