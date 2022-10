COVID-19 : importante augmentation des contaminations dans les hôpitaux de la N.-É.

La Nouvelle-Écosse a signalé 16 nouveaux décès dans sa dernière mise à jour hebdomadaire sur la COVID-19 pour la période allant du 18 octobre au 24 octobre. On remarque aussi une augmentation importante du nombre de personnes qui contractent la maladie à l’hôpital.

Jeudi, Santé Nouvelle-Écosse a reporté avoir signalé que 115 patients avaient contracté la COVID-19 après leur admission à l’hôpital. La semaine dernière, l’autorité sanitaire a fait part que 48 patients avaient contracté la COVID-19 après leur admission.

Selon l’autorité sanitaire, 309 personnes étaient hospitalisées en raison de la COVID-19, comparativement à 196 la semaine précédente.

De ces 309 personnes :

42 étaient hospitalisés pour la COVID-19 (dont cinq aux soins intensifs).

152 étaient à l’hôpital pour autre chose, mais ont la COVID-19.

115 patients ont contracté la COVID-19 après leur admission.

Le Centre de santé IWK a signalé moins de cinq hospitalisations jeudi.

Plusieurs employés absents

Santé Nouvelle-Écosse a indiqué qu’il y avait 128 employés qui n’étaient pas au travail jeudi parce qu’ils avaient reçu un diagnostic de COVID-19, qu’ils attendaient les résultats des tests ou qu’ils avaient été exposés à un membre de leur ménage qui avait obtenu un résultat positif.

Le Centre de santé IWK a signalé l’absence de 42 employés en raison de la COVID-19 jeudi.

La Nouvelle-Écosse a annoncé que le vaccin bivalent de Pfizer, qui protège mieux contre les variants d’Omicron, est maintenant disponible pour les personnes de 12ans et plus. Photo : Associated Press / Matt Rourke

La province a signalé 919 nouveaux cas confirmés par des tests PCR pour la même période, soit une moyenne quotidienne de 131. Il s’agit d’une baisse par rapport aux 1172 cas signalés dans la mise à jour de la semaine dernière sur la COVID-19.

Plus tôt cette semaine, la province a annoncé que le vaccin bivalent de Pfizer, qui protège mieux contre les variants d’Omicron, est maintenant disponible pour les personnes de 12 ans et plus.

Le vaccin bivalent contre la COVID-19 de Moderna est également offert aux Néo-Écossais de 18 ans et plus. Les vaccins bivalents Pfizer et Moderna sont les seuls vaccins bivalents autorisés au Canada.

D’après un reportage d’Anjuli Patil