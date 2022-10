Du Michel Tremblay au théâtre pour apprendre le français du Québec

Cela fait sept ans que le TNM offre des ateliers de francisation à Montréal. Au printemps dernier, c’était autour de la pièce Cher Tchekhov, écrite par Michel Tremblay et présentée en mai 2022 au TNM, que se sont articulés les ateliers donnés par le théâtre montréalais. La formation a été proposée en collaboration avec l’organisme d’aide aux immigrants et immigrantes CARI St-Laurent et le centre de francisation Yves-Thériault.

Non seulement la quarantaine de personnes y participant a pu assister au spectacle Cher Tchekhov, et en visiter les coulisses, mais elle s’est adonnée à l’écriture et à l’interprétation d’une scène inédite.

Le fait de travailler à partir des mots de Tremblay nous a amenés à entrer dans l’oralité, à voir comment on parle dans la vie de tous les jours quand on a un accent québécois, ce qui n’est pas nécessairement possible avec un classique , explique Claudia Bilodeau, responsable de la médiation culturelle au TNM.

Un décalage entre l’écrit et le parler

Ce type d’initiative donne ainsi la possibilité aux personnes immigrantes de s’approprier la langue française autrement qu’avec les exercices de leurs livres de grammaire, mais aussi de se familiariser avec les subtilités du français parlé au Québec.

Par exemple, ils apprennent dans les livres qu’on dit : "Je ne veux pas", alors que nous, au Québec, on va dire "J’veux pas" , précise-t-elle.

On se retrouve avec des gens qui sont très avancés dans leur parcours académique en français, mais qui ressentent un décalage quand ils sont avec des Québécois, poursuit-elle. Ils comprennent bien une phrase quand ils la lisent, mais pas quand elle est parlée.

On est tous sur un pied d’égalité

Cette initiative centrée autour d’une œuvre de Michel Tremblay a aussi apporté d’autres bienfaits aux personnes immigrantes participantes. Claudia Bilodeau est particulièrement touchée quand certaines d’entre elles lui font ce commentaire : Dans toutes les sphères de ma vie, je dois jouer un rôle, et enfin j’ai pu être moi-même en faisant du théâtre , rapporte-t-elle, soulignant l’ironie d’être davantage soi-même dans un contexte où l'on doit interpréter un personnage.

Le documentaire Dialoguer avec Michel Tremblay montre ainsi le témoignage de Rana, une immigrante suivie par le CARI St-Laurent, qui a le sentiment de jouer un rôle quand elle est au travail.

Si je viens d’un autre pays, si je ne parle pas bien la langue, ça me retient et je sens que je ne suis pas comme toi, dit-elle. Mais dans [ces ateliers], chacun est invité à venir et à sentir des émotions qu’on connaît tous. On est tous sur un pied d’égalité.

Créer des ponts avec les autres

Autre bienfait de l'initiative : briser l’isolement auquel sont confrontées bien des personnes nouvellement arrivées. Il y a presque quelque chose de thérapeutique , observe Claudia Bilodeau.

Des gens nés au Québec ou installés de longue date dans la province ont également participé à certaines activités. Des passeurs culturels , comme la médiatrice culturelle les appelle, de qui les personnes participantes peuvent apprendre.

C'est pour le plus grand bonheur des immigrants et immigrantes, qui estiment que de fréquenter ainsi des personnes du Québec leur fait du bien. Dans leurs cours, ils sont avec des gens qui apprennent le français, comme eux, et le reste du temps, ils sont beaucoup avec leur famille, explique-t-elle. Finalement, ils n’ont pas tant d’occasions que cela de parler avec des gens qui ont l’accent québécois.

Ce constat devrait nous pousser à nous poser des questions, selon elle. Comment fait-on pour aider les gens à comprendre notre accent et à connaître nos expressions si on ne se voit pas et on ne se rassemble pas?

Mettre les personnes immigrantes de l’avant

Le hasard fait que Dialoguer avec Michel Tremblay est mis en ligne quelques semaines après que Jean Boulet a dit, alors qu'il était ministre de l’Immigration, que 80 % des immigrants ne parlent pas français.

Ce commentaire va à l’encontre de ce que Claudia Bilodeau observe dans le contexte de sa mission. Apprendre le français n’est vraiment pas facile, immigrer non plus, dit-elle. Je côtoie des immigrants qui travaillent tellement fort.

« J’ai créé [cette initiative], car j’avais envie de rendre hommage à ces immigrants. Moi, je suis aux anges si ça aide à les mettre de l’avant, à leur donner la parole et à valoriser leurs actions. » — Une citation de Claudia Bilodeau, responsable de la médiation culturelle au TNM

Si l’objectif premier de cette initiative n’est pas de développer le public du TNM, Claudia Bilodeau se réjouit si elle donne la piqûre du théâtre aux participants et participantes. J’espère qu’ils vont tellement avoir aimé l’expérience qu’ils vont avoir envie de retourner au théâtre et d’en faire.

D’une durée d’une quinzaine de minutes, le documentaire Dialoguer avec Michel Tremblay est offert sur le site du TNM  (Nouvelle fenêtre) .