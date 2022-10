Une nouvelle adresse pour l’organisme Garde-rivière des Outaouais

L’organisme sans but lucratif Garde-rivière des Outaouais qui travaille à la protection du bassin versant de la rivière des Outaouais a signé un bail pour devenir le premier locataire officiel de la maison riveraine nouvellement rénovée de la Commission de la capitale nationale (CCN).

Conçue par l’architecte C. P. Meredith pour le club de canotage Ottawa New Edinburg entre 1914 et 1925, la maison riveraine de la CCN a été désignée édifice fédéral du patrimoine, en 2010.

L’ancien pavillon de la rivière de la capitale nationale et hangar à bateaux de la rivière des Outaouais fait l’objet d’un processus de revitalisation depuis juillet 2019.

Ces travaux sont aujourd’hui sur le point de s’achever et l’édifice devrait officiellement être opérationnel l’été 2023. Ils visaient à préserver le caractère patrimonial du Pavillon de la rivière de la capitale nationale, et à utiliser ses deux étages supérieurs en toute saison.

C’est également dans la maison riveraine du 501 promenade Sir George-Étienne Cartier, à Ottawa, que Garde-rivière des Outaouais établira ses nouveaux locaux.

La présidente du Conseil du trésor et députée d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, a annoncé une contribution de 750 000 $ du Fonds canadien de revitalisation communautaire pour permettre d’aménager les espaces de Garde-rivière des Outaouais dans une partie l’édifice.

Mme Fortier souhaite continuer à soutenir la maison riveraine en raison de tout le travail de sensibilisation qui y sera réalisé.

« C’est un début parce que c’est un endroit où il va y avoir beaucoup de programmation au niveau de l'éducation, des changements climatiques, de la protection de nos eaux. » — Une citation de Mona Fortier, présidente du Conseil du trésor et députée d’Ottawa-Vanier

Les nouveaux locaux de Garde-rivière des Outaouais comprendront notamment un laboratoire scientifique sur l'eau douce, un espace éducatif, un centre de collaboration et des bureaux.

Une campagne de financement de cinq millions

L’organisme Garde-rivière des Outaouais a également entamé une campagne de financement dont l’objectif est de cinq millions de dollars. Quelque 40 % de la somme a déjà été récoltée.

La coprésidente de la campagne de financement, également membre du conseil d'administration de l'organisme, Colleen Westeinde souligne que les fonds permettront aux résidents d'avoir un nouvel accès à la rivière des Outaouais. Des quais seront aménagés et des bassins d'exploration seront mis à la disposition des enfants.

Colleen Westeinde, membre du conseil d’administration et coprésidente de la campagne de financement de Garde-rivière des Outaouais Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Elle est particulièrement heureuse d'offrir cette occasion aux enfants, qui seront la prochaine génération à prendre soin de l'étendue d'eau. Ils ont besoin de connaître la rivière, ils n'en prendront pas soin s'ils ne l'aiment pas d'abord , fait-elle valoir. Je pense que c'est ce que ce projet va nous permettre de faire.

Ces aménagements permettront également aux citoyens de mieux comprendre le travail de l'organisme, soutient Mme Westeinde. Parce que les gens ne viennent pas à nos bureaux au centre-ville , ajoute-t-elle.

Laura Reinsborough, directrice générale de Garde-rivière des Outaouais Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Avec les crises climatiques, la perte de biodiversité, on a besoin de sensibiliser les gens à ce qui se passe ici, dans notre coin , insiste pour la part Laura Reinsborough, la directrice générale de Garde-rivière des Outaouais. On sait que les gens protègent ce qu’ils aiment, on est là pour faciliter leurs actions pour protéger la rivière.

Avec les informations de Nelly Albérola