La touche québécoise de la refonte du jeu Call of Duty Modern Warfare II

Le jeu de tirs bien-aimé des joueurs et joueuses, Call of Duty Modern Warfare II (CoD: MW2), vient de subir une impressionnante refonte, 13 ans après sa sortie initiale. Et c’est en partie le studio Beenox de Québec, une filiale d’Activision Blizzard, qui signe ce titre remis au goût du jour.

L’équipe de Québec ne s’est pas contentée de retravailler les textures et de brosser l’apparence des personnages du jeu. Elle est repartie de zéro, visuellement parlant, tout en conservant l’essentiel du scénario.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Résultat : un jeu époustouflant qui fait la fierté de Marc-Alexandre Boulanger-Milot, directeur UI (l'interface 2D) et UX (expérience utilisateur) du studio Beenox à Québec.

Un réalisme inégalé pour CoD

Les graphiques sont juste complètement capotés , lance le directeur dont l’équipe travaille sur la version PC du jeu.

Des images de CoD: MW2, dans lesquelles ont peut voir un personnage circuler dans les rues d'Amsterdam comme si on y était, sont même devenues virales sur Twitter.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Si la qualité des graphiques est aussi juste, c’est qu’une équipe de production s’est rendue dans la capitale des Pays-Bas pour capter les rues en photogrammétrie, des photos en très haute résolution qui permettent de recréer un environnement en 3D.

Des gens sont allés noter des détails comme le type de bateau et la fréquence à laquelle on les voit naviguer sur les canaux. Tout ça pour bien positionner les différents éléments dans le jeu et que le tout soit le plus immersif possible , souligne le directeur.

On ne peut pas avoir plus réaliste que ça , insiste Marc-Alexandre Boulanger-Milot.

Un jeu plus précis

Beenox espère que le titre fera ses marques certes pour son réalisme, mais aussi pour sa précision. CoD: Modern Warfare II est, après tout, un jeu prisé par les adeptes de sport électronique.

Cette précision se manifeste notamment dans la technologie derrière l’eau, qui a été travaillée avec soin, selon Marc-Alexandre Boulanger-Milot.

Si un joueur voit une petite vague sur l’eau, tous les joueurs vont eux aussi la voir en même temps. La réaction physique de l’eau peut avoir des effets au plan compétitif , souligne-t-il.

Le jeu promet aussi plus de précision pour les tirs faits avec une souris d’ordinateur.

Les joueurs et joueuses pourront également s’assurer d’avoir le débit d’images optimal pour maximiser leurs performances de jeu avec un tout nouveau niveau appelé Benchmark (point de repère).

C’est un niveau automatisé où plein d’éléments aléatoires ont lieu, comme des explosions, afin de tester ton matériel. [...] À la fin, un rapport est présenté, et on peut te dire si, par exemple, ton GPU n’est pas adéquat , explique-t-il.

« On veut éduquer les joueurs sur comment bien optimiser leurs paramètres selon leur équipement. » — Une citation de Marc-Alexandre Boulanger-Milot

Parmi les autres nouveautés, le directeur note la caméra à la troisième personne et l’ajout de la fonction de plongeon.

C’est pratique lorsque tu reçois des balles. Tu peux rapidement te jeter par terre , note-t-il.

Les personnages peuvent aussi s'agripper à leur environnement, des bâtiments, par exemple. Cette nouveauté sera bien utile sur le champ de bataille.

Un jeu plus accessible

Quitte à repartir de zéro pour le jeu, Beenox en a profité pour ajouter une poignée de nouveaux paramètres d'accessibilités qui étaient absents de la première mouture, sortie en 2009.

N’importe qui peut jouer à notre jeu, autant les personnes daltoniennes que les gens avec des difficultés motrices , souligne Marc-Alexandre Boulanger-Milot, qui affirme que l’équipe a redoublé d’efforts sur ce plan.

Le directeur souffre lui-même de cybercinétose (motion sickness) et a développé des options, telles que l’ajout d’un point au centre de l’écran, qui aident à en diminuer les effets.

Les joueurs et joueuses pourront aussi modifier les contrastes, les couleurs, de même que la tonalité du son afin qu’elle ne soit pas trop perturbante pour les personnes sensibles aux bruits.

« On ne veut pas que le joueur ne se sente pas bien physiquement en jouant à notre jeu. » — Une citation de Marc-Alexandre Boulanger-Milot

Tous ces ajouts ont été testés auprès des différents profils visés en cours de développement.

L’histoire d’amour entre Beenox et Call of Duty

Le studio de Québec n’est pas étranger à la série de jeux Call of Duty, l’entreprise ayant travaillé ces dernières années sur Black Ops 3 et 4, entre autres. Modern Warfare II était la suite logique , croit Marc-Alexandre Boulanger-Milot.

Le studio de jeux vidéo Beenox, situé sur le boulevard Charest à Québec Photo : Radio-Canada

Le studio collabore aussi à la conception d'une carte qui sera intégrée à la suite 2.0 de Warzone, dont la sortie est prévue à la mi-novembre.

C’est toujours impressionnant de savoir que le jeu sur lequel tu travailles est joué par autant de gens. Le premier Warzone, par exemple, a attiré quelque 180 millions de personnes , s’étonne encore Marc-Alexandre Boulanger-Milot.

Ce succès sourit à Beenox, qui est passé en deux ans d’environ 250 à 500 membres. Le studio a même étendu ses activités dans un second établissement à Montréal, annoncé en mars dernier. Le studio compte déjà à son bord une centaine de travailleurs et travailleuses.

C’est extraordinaire de pouvoir travailler sur ces jeux. J’ai beaucoup joué à Modern Warfare, petit. J’ai grandi un peu avec cette franchise-là , mentionne le directeur.

Les nostalgiques pourront y voir quelques clins d'œil à la série originale, mais il n’est pas nécessaire d’y avoir joué pour se plonger dans l’histoire.

Le jeu Call of Duty Modern Warfare II sort officiellement le 28 octobre.