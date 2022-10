28,8 M$ pour un nouveau centre de l’amitié autochtone à Halifax

Après huit ans de discussions, le Centre de l'amitié de la Première Nation Mi'kmaq d’Halifax est aujourd’hui près plus que jamais de la construction de sa nouvelle maison.

Le projet a obtenu un financement fédéral de 28,8 millions $ pour aider à couvrir les coûts de construction dans le centre-ville.

Nous pouvons construire notre centre d’amitié dès aujourd’hui , s’est réjouie Pam Glode-Desrochers, directrice générale du centre.

Le Centre de l'amitié de la Première Nation Mi'kmaq a déménagé trois fois depuis ses débuts en 1972. Un nouvel édifice lui permettra de mieux servir plus de 7000 Autochtones vivant à Halifax.

Pam Glode-Desrochers, directrice générale du Centre de l'amitié de la Première Nation Mi'kmaq. Photo : CBC

Plus tôt cette année, le centre a reçu un financement fédéral de 4 millions $ du Fonds d’infrastructure majeur du Programme urbain pour les peuples autochtones.

L’argent annoncé jeudi provient du Fonds d’infrastructure des communautés autochtones.

Plusieurs fonctionnalités

Pam Glode-Desrochers ne sait pas quand les travaux de construction du projet commenceront, mais un emplacement a été choisi près du poste de police de Halifax.

Les plans pour la nouvelle installation visent à ce que le bâtiment ait des émissions nettes nulles, des options d’accessibilité et fournisse des jardins. Il doit aussi offrir plus de 55 programmes à la population autochtone urbaine, allant de la formation professionnelle à la formation professionnelle, le développement de la petite enfance, les programmes sociaux et le soutien linguistique.

Le bâtiment sera en forme de tortue et comprendra une étoile mi'kmaq à huit branches.

Le chef de la Première Nation de Glooscap, Sidney Peters, coprésident de l’Assemblée des chefs Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, a estimé que le centre est important parce qu’il offre un soutien aux membres des Premières Nations qui se rendent à Halifax à la recherche d’un emploi, d’une école et d’un logement.

Il y a encore beaucoup de travail à faire et nous, à l’assemblée, sommes là pour vous soutenir tout au long du processus , a-t-il déclaré.