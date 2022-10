Année record pour les Éditions de la nouvelle plume

Les Éditions de la nouvelle plume ont enregistré un nombre de ventes record dans leur histoire, soit plus de 15 800 $. C’est près du double du précédent exercice.

Les éditions enregistrent aussi un nombre record de manuscrits reçus grâce à la collaboration du Conseil culturel fransaskois (CCF) et de l’émission Culture et confiture de Radio-Canada.

Je trouve le bilan de cette année très impressionnant. Quand je suis arrivée aux Éditions de la nouvelle plume, ça fait quand même plusieurs années, on avait des ventes de 3000 à 4000 dollars par année , explique Martine Noël-Maw.

Il y a des années où l’on pouvait publier de 7 à 8 livres, mais on avait jamais autant de succès et d’envergure qu’on en a maintenant , poursuit-elle.

« Cette année a été une année record, en termes de ventes de livres papier, de livres audio, de livres numériques et de réception de manuscrits. On en a reçu une trentaine, des quatre provinces de l'Ouest et du Yukon, c’est du jamais vu! »