Une saison de records pour les croisières internationales sur la Côte-Nord

Après une pause de deux ans en raison de la pandémie, le retour des croisières internationales était attendu avec impatience.

Le 10 septembre a été particulièrement marquant au port de Havre-Saint-Pierre. En plus d’établir un record, cette journée a permis de confirmer la possibilité d’accueillir de gros navires de croisière à l’avenir.

On a eu le gros défi de recevoir le bateau Nieuw Statendam avec 2106 passagers et les 929 membres d’équipages en plus d’un de nos plus fidèles clients qui a fait la demande pour être à l'ancre dans notre port la même journée. On parle de 400 passagers de plus , souligne la directrice générale du Port de Havre-Saint-Pierre, Odessa Thériault.

Du côté de Baie-Comeau, le port a reçu la visite de 17 navires entre le 6 mai et le 21 octobre 2022. Le navire Ocean Explorer, de la compagnie Vantage Cruise Line, a ouvert et fermé la saison.

En plus d’établir la marque en ce qui concerne le nombre de bateaux de croisière qui ont accosté lors de la saison estivale, l’année 2022 est d'autant plus importante puisque Baie-Comeau a reçu sa 100e escale.

Le président-directeur général de Croisières Baie-Comeau, Mathieu Pineault (archive) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

C’était vraiment excitant de voir l’ambiance, d’avoir autant de gens qui se promènent dans la ville, et qui visitent nos attraits touristiques. Je n’avais jamais vécu ça et c’était vraiment bien , soutient le président-directeur général de Croisières Baie-Comeau, Mathieu Pineault.

Pour sa part, le port de Sept-Îles a lui aussi vu son flot touristique prendre de l'ampleur avec 11 navires qui ont fait escale cette année.

La clé du succès

D’après la cheffe d’escale de Destination Sept-Îles Nakauinanu, Suzanne Cassista, le plus gros défi est de plaire au plus grand nombre de touristes dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre.

La cheffe d'escale pour Destination Sept-Îles Nakauinanu, Suzanne Cassista Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Les restaurants et les entreprises ne sont pas toujours ouverts le dimanche, mais quand même on n'a pas le choix de tirer notre épingle du jeu , indique-t-elle.

Suzanne Cassista, Mathieu Pineault et Odessa Thériault s’entendent pour dire que la gestion des équipes, la participation de la population lors de la venue des navires et une bonne collaboration avec les commerçants et les destinations touristiques sont des éléments névralgiques pour assurer des visites mémorables aux touristes.

Les croisières hivernales

Avec la montée en popularité de la Côte-Nord comme destination touristique, la question des croisières hivernales commence tranquillement à être envisagée par les différents ports de la région.

Je rêve de voir des croisiéristes en hiver pour profiter de nos beautés de la nature, de venir faire du traîneau à chiens, de la motoneige, du ski et plus encore , dit Mme Cassista.

Les touristes ne débarqueront toutefois pas de si tôt en hiver puisque les saisons estivales demeureront la priorité au cours des prochaines années.