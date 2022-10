Le Canada toujours plus dans la cyberligne de mire de Moscou, Téhéran et Pékin

Des acteurs étrangers, notamment en provenance de Chine, de Russie, d'Iran et de Corée du Nord, poursuivent leurs tentatives d'infiltration des réseaux et des infrastructures canadiens, affirme le plus récent rapport du Centre pour la cybersécurité.

Le document en question, qui est publié tous les deux ans, indique ainsi que Moscou, Téhéran, Pékin et Pyongyang continuent d'être les plus grandes cybermenaces ciblant le Canada , et que les infrastructures essentielles demeurent des cibles de choix pour les cybercriminels et les auteurs parrainés par des États .

Ce que les auteurs du rapport précisent, cependant, c'est que ces acteurs étrangers ne passent pas nécessairement immédiatement à l'action; ils chercheraient plutôt à obtenir de l'information en se livrant à l'espionnage, se prépositionner en cas d'éventuelles hostilités, et faire acte de force et d'intimidation .

Si jamais un conflit venait à éclater entre le Canada et l'un de ces États disposant de programmes de cyberattaques, ou parrainant des groupes de pirates informatiques, les malfaiteurs numériques entreraient alors en action.

Et ces activités illicites pourraient avoir d'importantes répercussions sur la capacité des Canadiens de communiquer et de recevoir des biens et des services essentiels .

Le rapport indique également que les auteurs de cybermenaces se tournent vers les fausses nouvelles, y compris pour défendre des intérêts géopolitiques, en plus de mettre à mal la confiance du public envers les espaces virtuels, comme les réseaux sociaux.

D'ailleurs, l'exposition des Canadiens aux campagnes de [mésinformation et de désinformation et à la malinformation] devrait presque assurément augmenter au cours des deux prochaines années , soulignent les auteurs du document.

Un calme pas tout à fait plat

Si le Centre pour la cybersécurité fait surtout état de tentatives d'infiltration, cela ne veut pas dire que des attaques ne sont pas lancées contre des cibles canadiennes.

Déjà en septembre, un rapport de l'Observatoire des conflits multidimensionnels de l'Université du Québec à Montréal révélait l'existence d'au moins 75 cybermenaces étrangères de nature politique ou industrielle visant le Canada depuis 2010, allant de tentatives de voler des recherches liées à la COVID-19 jusqu'au ciblage d'activistes ouïghours qui militent pour les droits de la personne.

Le document du Centre pour la cybersécurité, lui, précise que depuis l'éclatement de la pandémie, en mars 2020, plus de 400 organismes de santé du Canada et des États-Unis ont fait face à des attaques par rançongiciel (un logiciel malveillant verrouillant un système informatique tout en exigeant une rançon pour retrouver l'accès aux données, NDLR).

Un cyberincident a aussi fortement touché le système de santé de Terre-Neuve-et-Labrador , lit-on aussi.

Par ailleurs, les spécialistes du Centre disent avoir observé une augmentation des menaces visant les gouvernements municipaux et provinciaux , avec plus de 100 cas d'activités de cybermenace ciblant des municipalités canadiennes depuis le début de 2020 .

La pandémie, vecteur de cybermenaces

Avec l'obligation, pour un grand nombre de Canadiens, de travailler de la maison pendant les pires périodes de la pandémie de COVID-19, les entreprises d'ici ont parfois dû développer des infrastructures numériques très rapidement.

Ce faisant, la sécurité n'est pas toujours au rendez-vous, que ce soit chez l'employeur, du côté de l'employé, ou à un autre point entre ces deux acteurs.

Ainsi, les auteurs du rapport écrivent que le volume de données recueilli sur chaque Canadien est important , et que ce volume ne fera qu'augmenter à mesure que de nouvelles technologies entreront sur le marché, créant une foule d'occasions pour les auteurs de menace qui cherchent à voler des renseignements personnels .

Depuis 2020, d'ailleurs, l'utilisation d'Internet a bondi de 64 % au pays. Ce qui ouvre la porte à toutes sortes de risques si les précautions nécessaires ne sont pas prises.

Ainsi, l'une des recommandations contenues dans le rapport porte sur la nécessité de sécuriser les réseaux et d'adopter de bonnes pratiques en matière de protection des infrastructures et des informations personnelles.

Sans surprise, le rapport du Centre canadien pour la cybersécurité note aussi qu' il est très probable que les auteurs de cybermenaces continuent d'exploiter l'infrastructure de travail hybride et de cibler les réseaux domestiques, ainsi que les dispositifs personnels des employés pour accéder aux organisations canadiennes .

Et plutôt que de s'en prendre nécessairement directement aux employés ou aux employeurs, les flibustiers numériques pourraient aussi cibler les intermédiaires, y compris des maillons de la chaîne d'approvisionnement, déjà mis à mal en raison des restrictions pandémiques, du manque de main-d'œuvre et de l'inflation, entre autres problèmes.

Un réseau mondial scindé en deux

Outre les menaces ciblant directement les Canadiens, le rapport fait aussi état de la poursuite des démarches, par un grand nombre d'États, pour développer des normes concurrentes pour encadrer la diffusion de l'information sur Internet.

Ainsi, les auteurs s'appuient sur les données de l'organisation Freedom House, qui souligne que 56 % des internautes de la planète vivent dans des pays où les contenus politiques, sociaux ou religieux ont été bloqués en ligne.

Et ce sont largement les mêmes acteurs qui encouragent les cybermenaces contre le Canada, comme la Russie, l'Iran et la Chine, qui alimentent le développement de cet Internet parallèle, où tout, ou presque, est contrôlé par des entreprises d'État, et où la censure est reine.

Une autre organisation évoquée dans le rapport, AccessNow, rapportait que l'an dernier, 34 pays avaient eu recours à des interruptions d'Internet pour réprimer des troubles sociaux et politiques, ou pour contrôler la diffusion de l'information durant des élections et en période de conflit .