Une compagnie mise à l’amende en raison d’un accident dans une mine de Matachewan

La compagnie Cementation Canada Inc. a été mise à l’amende par le ministère du Travail de l’Ontario. L’un de ses travailleurs a été impliqué dans un accident de travail le 27 janvier 2021 à la mine Young-Davidson d'Alamos Gold située à Matachewan, au sud-est de Timmins.

L’entreprise d’ingénierie et de travaux miniers devra débourser 110 000 $ après avoir plaidé coupable d'avoir enfreint la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Elle ne se serait pas assuré, en tant qu’employeuse, que des mesures et procédures de sécurité suffisantes soient en place.

L’employé en question a fait une chute de 4,09 mètres depuis une plateforme surélevée, subissant plusieurs blessures.

Il se trouvait alors dans une nacelle d’ascenseur de montage, soit une plateforme de travail utilisée pour le dynamitage et le forage d’un grand tunnel ou d’une grande ouverture exploitée vers le haut, afin de nettoyer de l’équipement.

Même s’il portait un harnais de sécurité, il n’était pas attaché au système de protection contre les chutes.

Cependant, il est exigé par la province qu'un dispositif antichute personnel soit utilisé pour protéger les travailleurs lorsqu’ils sont à une hauteur de plus de trois mètres.

La Cour a également imposé une suramende de 25% qui sera créditée à un fonds spécial du gouvernement provincial qui vient en aide aux victimes d’un crime.