Marie-Claude Doucet et William Burton, deux Franco-Ontariens d’Ottawa reconnus par l’AFO

Marie-Claude Doucet a remporté, jeudi soir, le Prix Paulette-Gagnon qui vise à reconnaître les efforts et le cheminement professionnel exemplaire d’une personne à l’endroit de la communauté francophone. Elle succède ainsi à deux Ottaviens, Bernard Leduc et Édith Dumont, lauréats des deux dernières années.

Avant d’annoncer son départ du MIFO , en mai dernier, Mme Doucet a travaillé près de 26 ans au sein de cet organisme phare de la francophonie ottavienne de l’est de la ville.

Sa défense des intérêts des arts et de la culture de la francophonie canadienne et son implication pour la cause au quotidien démontrent qu’elle a à cœur le développement des secteurs culturels et communautaires francophones, dont son appui au Théâtre du Nouvel Ontario à Sudbury avec Paulette Gagnon , souligne l’ AFO par voie de communiqué.

Autre Ottavien à l’honneur, William Burton a reçu le Prix Jeunesse, remis pour la première fois, cette année. Le travail de cet entrepreneur de 24 ans de l’ouest d’Ottawa, fondateur du Réveil, pour éveiller l’identité francophone chez la jeunesse et les inviter à découvrir les arts et la culture franco-ontarienne est souligné pour expliquer son prix.

Amikley Fontaine, leader communautaire et fondateur de la Fondation Sylvenie Lindor, a reçu le Prix Florent-Lalonde 2022 (archives). Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Le Prix Florent-Lalonde qui reconnaît les efforts et l’engagement d’un bénévole au sein de la communauté a été remis au Franco-Torontois Amikley Fontaine, fondateur et président de la Fondation Sylvenie Lindor, poste non rémunéré qu'il occupe depuis plus de dix ans. La Fondation se fixe comme objectif d’habiliter les jeunes Canadiens francophones à s'intégrer sur le plan économique et social ainsi qu'à surmonter les barrières linguistiques.