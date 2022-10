De nombreux puits sont contaminés naturellement par des métaux lourds en Estrie

Un dépassement de la norme fédérale pour le manganèse a même été noté dans 26 % des puits analysés.

Le gouvernement recommande aux citoyens de faire analyser l'eau de puits au moins deux fois par année. Or, l'étude démontre que la majorité des citoyens ne connaissent pas ces recommandations, et n'effectuent pas adéquatement les analyses. Seulement 4 % des citoyens respecteraient les exigences proposées par l'État.

En général, lorsqu'on achète une maison, le vendeur doit fournir à l'acheteur une preuve disant que l'eau est potable et consommable , explique le responsable du comité de l'environnement à Saint-François-Xavier-de-Brompton, Claude Paulin, lui-même propriétaire d'un puits.

« Par la suite, probablement à cause des coûts et de la négligence, et je m'inclus là-dedans, on ne porte peut-être pas assez attention à cette qualité des eaux. » — Une citation de Claude Paulin, responsable du comité de l'environnement à Saint-François-Xavier-de-Brompton

La directrice de projets au Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), Julie Grenier, explique que si la consommation à court terme d'une eau contaminée n'est pas inquiétante, cela peut le devenir sur une longue période.

Si on boit de l'eau au quotidien et qu'on l'utilise dans nos repas, là on peut avoir une accumulation et un effet à long terme. On a lié l'arsenic à des cas de cancer, le manganèse à des cas de retard de développement chez les enfants, donc c'est préoccupant. C'est important de connaître au moins la qualité de l'eau , explique-t-elle.

Claude Paulin, responsable du comité de l'environnement à Saint-François-Xavier-de-Brompton, fait partie des citoyens participant au projet pilote. Photo : Radio-Canada

Le problème n'est pas nouveau. En 2020, le COGESAF avait détecté la présence d'arsenic dans 110 des 150 puits artésiens évalués partout dans la région. Deux d'entre eux dépassaient la norme réglementaire pour l'arsenic, et 28 la dépassait concernant le manganèse.

Un projet pour aider les citoyens

Les municipalités de Stoke, Saint-François-Xavier-de-Brompton et Val-Joli ont décidé de venir en aide aux citoyens en lançant un projet pilote pour les accompagner dans la démarche visant à faire analyser l'eau de leur puits.

Claude Paulin participe au projet, qui assure une partie des coûts liés à l'analyse en laboratoire. Il sera accompagné par le Conseil de la gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François, qui guide les citoyens dans la démarche. S'il estime qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction, il croit que de tels programmes devraient être offerts à tous les citoyens puisque le coût d'une analyse peut être rébarbatif.

Il devrait y avoir des subventions pour faire l'analyse de leur eau de puits à des coûts moindres. Ça pourrait être une forme de subvention, en passant par la municipalité. On va probablement travailler là-dessus pour essayer de trouver des solutions, pour alléger le fardeau fiscal des citoyens , affirme-t-il.

Le maire de St-François-Xavier-de-Brompton, Adam Rousseau, souhaite que le gouvernement offre davantage de financement pour aider les propriétaires de puits. Photo : Radio-Canada / ANDRÉ VUILLEMIN

Le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Adam Rousseau, croit lui aussi en la pertinence de ce projet, et aussi à son élargissement.

Le conseil sera très sensible à ce qui sera proposé à l'avenir. Notre rôle est d'accompagner les citoyens dans leur qualité de vie. On parle souvent de routes, mais l'eau, c'est encore plus important, c'est la base de la vie , affirme-t-il.

Que faire en cas de contamination?

Julie Grenier précise qu'il est possible de mettre en place des aménagements ou d'utiliser certains outils pour gérer la contamination. Il n'y a pas de raison pour ne pas faire cette analyse-là. Elle conçoit, toutefois, que les coûts reliés à l'analyse peuvent freiner les propriétaires, tout comme ceux pour assainir un puits.

Plusieurs puits de l'Estrie sont contaminés naturellement par des métaux lourds qui, à long terme, peuvent avoir un impact sur la santé (archives). Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Adam Rousseau se demande également pourquoi il n'existe pas de sources de financement pour aider les propriétaires à régler le problème.

Il y a des programmes comme le PRIMEAU [qui aide les municipalités pour la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures d'eau potable] , affirme-t-il.

« Pourquoi des programmes semblables ne pourraient pas être ouverts aux propriétaires de puits privés? Je pense que le gouvernement devrait être ouvert là-dessus. » — Une citation de Adam Rousseau, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton

Néanmoins, le projet pilote semble porter ses fruits. Son succès est tel qu'une liste d'attente a même dû être mise en place.

En tout, ce sont 50 propriétaires de puits, parmi les trois municipalités, qui seront accompagnés en 2022, puis 50 autres en 2023.

Avec les informations de Thomas Deshaies