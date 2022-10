Des citoyens ignorent la présence de métaux lourds dans l’eau de leur puits

Une récente étude de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) démontre que l'eau souterraine dans certains secteurs de l'Estrie est contaminée, entre autres par l'arsenic et le manganèse.

Le gouvernement recommande aux citoyens de faire analyser l'eau de puits au moins deux fois par année. Or, l'étude démontre que la majorité des citoyens ne le savent pas et n'effectuent pas adéquatement les analyses.

Seulement 4 % des citoyens respecteraient les exigences proposées par l'État.

De plus, un dépassement de la norme fédérale pour le manganèse a été noté dans 26 % des puits analysés.

Ce constat pousse les municipalités de Stoke, Saint-François-Xavier-de-Brompton et Val-Joli à lancer un projet pilote pour accompagner les citoyens dans l'analyse de leur eau souterraine parce que si à court terme les conséquences de consommer l'eau contaminée ne sont pas inquiétantes, à plus long terme la situation peut devenir problématique.

Si on boit de l'eau au quotidien et qu'on l'utilise dans nos repas, là on peut avoir une accumulation et un effet à long terme. On a lié l'arsenic à des cas de cancer, le manganèse à des cas de retard de développement chez les enfants, donc c'est préoccupant, c'est important de connaître au moins la qualité de l'eau , explique la directrice de projets au Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), Julie Grenier.

Cette dernière précise que le projet pilote reçoit un très bel accueil, tellement qu'une liste d'attente a été mise en place.

En tout, ce sont 50 propriétaires de puits, parmi les trois municipalités, qui seront accompagnés en 2022, puis 50 autres en 2023.