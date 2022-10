Les offices de protection de la nature de l'Ontario s'inquiètent des risques que leur implication soit réduite dans la manière et l'endroit où les maisons sont construites dans la province.

Conservation Ontario, qui représente les 36 offices de protection de la nature, affirme que le nouveau projet de loi du premier ministre Doug Ford visant à accélérer la construction de logements pourrait avoir des conséquences imprévues et espère que le gouvernement est prêt à le modifier.

Angela Coleman, directrice générale du groupe, déclare que les autorités de conservation agissent comme un contrôle important dans le processus de développement. Actuellement, ils protègent les bassins versants et les espaces verts. Les changements à la loi proposés leur donneraient beaucoup moins de pouvoir sur l'endroit où les chantiers résidentiels peuvent se poursuivre.

Les pouvoirs de surveillance actuellement accordés à ces groupes découlent du travail effectué après que l'ouragan Hazel a tué 81 résidents de l'Ontario en 1954, rappelle-t-elle.

Si on ne pense pas au passé, on est condamné à le répéter , dit Mme Coleman.

L'ouragan Hazel a emporté des quartiers entiers de Toronto, faisant des dizaines de morts en 1954. Photo : Archives de la ville de Toronto

On en est venu à tenir pour acquis que nous avions de bonnes garanties de développement. Plusieurs de ces éléments sont menacés dans ces propositions, telles qu'elles sont présentées actuellement.

Mardi, Doug Ford a annoncé un nouveau plan radical pour faire construire des logements partout en Ontario. Il a fixé des objectifs ambitieux pour les municipalités afin de s'assurer que la province atteigne son objectif global de construire 1,5 million de nouvelles maisons en 10 ans.

Le projet de loi modifie les pouvoirs dont disposent les offices de protection de la nature pour limiter la construction. Selon le gouvernement, le projet de loi signifierait que les groupes n'auront plus besoin de prendre en compte des facteurs tels que la pollution ou la conservation des terres lors de l'approbation des permis de construire.

C'est un système que nous avions en place avec des contrôles qui comptent pour les propriétaires , reprend Angela Coleman.

Il y a des inondations en Ontario, mais la quantité d'inondations et les dommages causés par ces inondations ont été considérablement réduits grâce au travail des offices de protection de la nature.

Le ministre des Ressources naturelles de l'Ontario, Graydon Smith, affirme de son côté que l'objectif de la législation n'est pas de retirer des pouvoirs aux offices de protection de la nature, mais de rationaliser leurs mandats étant donné qu’ils fonctionnent tous différemment.

Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, Graydon Smith Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

C’est très déroutant pour la communauté du développement, qui se trouve en face de défis , explique-t-il.

Nous voulons donc rationaliser à nouveau et nous concentrer et nous assurer qu'il existe un ensemble cohérent de politiques et d'orientations sur lesquelles les autorités de conservation peuvent se concentrer.

Le ministre Smith balaie les inquiétudes concernant l’affaiblissement des autorités de conservation.

Elles vont continuer à jouer le rôle pour lequel elles sont nées, à savoir protéger les personnes et les biens contre les zones inondables dont nous savons qu'elles présentent des risques naturels , assure-t-il.

Un pas en arrière

Paula Fletcher, une conseillère municipale qui siège également à l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région, soutient toutefois que le projet de loi supprimerait une grande partie du travail important que les groupes font pour protéger l'environnement.

Lorsque vous retirez l'autorité de l'office de protection de la nature, qui fait en sorte que les promoteurs ne risquent pas les plaines inondables, ou ne construisent pas sur des plaines inondables ou sur des zones humides sensibles, cela aura un impact immense en aval , souligne-t-elle.

C'est un pas en arrière.

La conseillère municipale élue de Toronto, Dianne Saxe, prétend, quant à elle, que le projet de loi compromettra les protections environnementales.

Pour Dianne Saxe, la législation provinciale « démolit un large éventail de protections environnementales dont nous avons désespérément besoin ». Photo : Commissaire à l'Environnement de l'Ontario

C'est désastreusement mauvais sur le plan environnemental, comme presque tout ce que nous avons vu d'autre du gouvernement Ford , s’insurge-t-elle.

Ça ne fait que démolir un large éventail de protections environnementales dont nous avons désespérément besoin. C'est une attaque frontale contre les autorités de conservation, les terres protégées et les zones humides qui sont essentielles pour nous protéger des inondations.

Mme Saxe, qui est l'ancienne commissaire à l'environnement de l'Ontario, déclare que l'Ontario ignore également les objectifs de changement climatique de Toronto et ses normes environnementales pour les nouveaux bâtiments.

Ça élimine le pouvoir de contrôler le plan d'implantation et la conception extérieure des bâtiments, ce qui détruira probablement les normes écologiques de Toronto , prévient-elle.