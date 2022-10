Pas de demande d’extradition pour une homme accusé d'agression sexuelle en N.-É.

Jennifer Graves s’ajoute à la foule de voix qui pressent le gouvernement néo-écossais d’adopter une mesure législative qui limiterait le recours aux accords de confidentialité d’informations dans les cas de violence sexuelle ou de discrimination.

Jennifer Graves, alors une employée de l’Université Dalhousie, a déposé une plainte auprès de la police en 2019.

Elle a indiqué qu’elle avait été agressée sexuellement à plusieurs reprises lors d’événements sanctionnés au travail par un ancien professeur de l’Université Dalhousie, Ryan Matthew Pelis, en 2014 et 2015.

Ryan Matthew Pelis Photo : Gracieuseté

Selon LinkedIn, Ryan Matthew Pelis a travaillé à l’école comme professeur adjoint puis comme professeur agrégé au département de pharmacologie de 2011 à 2018 à l’Université Dalhousie. Son profil LinkedIn indique qu’il travaille actuellement pour la société pharmaceutique Novartis dans le Massachusetts.

Deux chefs d’accusation

La police a accusé l’enseignant de deux chefs d’agression sexuelle en décembre 2019, mais à ce moment-là, Ryan Matthew Pelis, un citoyen américain, était parti pour les États-Unis.

Le document de la cour énumérant les accusations montre une adresse pour Ryan Matthew Pelis dans le Massachusetts. Malgré cette information, le Services de poursuites pénales de la Nouvelle-Écosse ( SPP ) n’a jamais procédé à une demande d’extradition.

Le détachement d'Halifax a enquêté sur une plainte d'agression sexuelle impliquant un enseignant de l'Université Dalhousie en 2019. Photo : CBC / Matthew Howard

Jennifer Graves trouve ce manque d’action absolument dévastateur .

Il n’y a pas d’interdiction de publication sur le nom de la victime parce qu’une interdiction ne peut être introduite qu’une fois qu’un accusé fait sa première comparution. Et comme l’accusé n’a jamais assisté à la cour sur les accusations, aucune interdiction n'a pris effet.

CBC News a tenté de communiquer avec Ryan Matthew Pelis par plusieurs canaux, mais n’a pas eu de nouvelles de lui.

Processus d’extradition

Il y a un mandat d’arrêt pancanadien contre Ryan Matthew Pelis. S’il tente d’entrer au Canada, il sera arrêté. Mais il ne peut être forcé de revenir pour répondre aux accusations à moins d’être extradé.

Le processus d’extradition commence par la police, qui doit d’abord localiser l’accusé à l’étranger.

La police consulte ensuite le Service des poursuites pénales de la Nouvelle-Écosse, qui prend la décision de présenter une demande d’extradition à Ottawa.

Dans les cas où le SPP décide de demander l’extradition, il fournit des renseignements à une direction du ministère fédéral de la Justice, qui assure ensuite la liaison avec ses homologues du pays où l’accusé vit.

Une déclaration du détachement de Halifax de la GRC, qui a enquêté sur le cas de Jennifer Graves, indique que la police a consulté le SPP , mais a été informée à l’automne 2019 que le SPP ne procéderait pas à l’extradition.

Preuve, gravité et dangerosité

CBC News a demandé au porte-parole du SPP , Chris Hansen, pourquoi le service n’avait pas poursuivi l’extradition de Ryan Matthew Pelis et a reçu un lien vers un document décrivant le processus d’extradition.

Le document dit qu’avant l’extradition, le procureur en chef de la Nouvelle-Écosse doit confirmer par écrit qu’une poursuite est intentée.

Parmi les facteurs dont le SPP tient compte dans sa décision, il y a notamment la question de savoir s’il y a suffisamment de preuves, si l’infraction est suffisamment grave et si l’accusé est suffisamment dangereux, si la Couronne demandera une peine d’emprisonnement substantielle et s’il y a une intérêt public important et pressant à ramener l’accusé au Canada aux fins de poursuites.

Des pressions sur le Service des poursuites pénales

L’avocat de la victime, Barry Mason, a déclaré qu’il a, lui aussi, fait pression sur le SPP pour obtenir des réponses et a seulement reçu le document sur le processus d’extradition.

Nous fournir un bout de papier et dire : ‘’ Vous essayez de le comprendre ‘’ semble une façon plutôt cruelle et insensible de traiter avec une personne qui a subi une infraction terrible comme celle de Jennifer. Ce n’est qu’une autre gifle pour une victime.

Jennifer Graves dit qu’elle a été rejetée par le système.

Si vous ne pouvez pas faire confiance à ces organisations et au gouvernement pour faire ce qu’il faut pour protéger leurs citoyens, comment les gens sont-ils censés guérir? Comment les gens sont-ils censés obtenir justice et reddition de comptes? Ce qui me reste, c’est le fait de savoir que si quelque chose comme ça m’arrivait encore une fois, il n’y a aucune reddition de comptes.