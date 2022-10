Ottawa n’aurait pas pu mettre fin à l’occupation en discutant, selon la Ville

Tout le monde ne faisait pas partie de leur groupe et ne les écoutait pas , a expliqué M. Kanellakos en parlant de ses propres discussions avec certains membres du convoi pendant celui-ci.

Il ne fait aucun doute qu’il y avait de nombreux leaders et qu’ils ne chantaient pas tous les mêmes chansons , a imagé le maire sortant Jim Watson, qui n’a pas rencontré les manifestants directement. Il a cependant utilisé un intermédiaire pour négocier le déplacement de certains poids lourds hors des rues résidentielles.

Du 28 janvier au 19 février, des personnes se sont rassemblées contre les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et le leadership du gouvernement fédéral. Les manifestants ont bloqué les routes autour de la colline du Parlement en encombrant les rues de nombreux véhicules.

Le Service de police d'Ottawa (SPO) est demeuré responsable de l'encadrement du convoi des camionneurs du début à la fin de l'occupation du centre-ville. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Steve Kanellakos et Jim Watson ont témoigné, jeudi soir, devant le Comité mixte spécial sur la déclaration de situation de crise, tout comme le conseiller municipal sortant Mathieu Fleury et le directeur général des Services de protection et d’urgence de la Ville d'Ottawa, Kim Ayotte. Ils avaient aussi déjà comparu, dans les dernières semaines, devant la Commission Rouleau.

Le Comité mixte spécial, composé de députés et de sénateurs, se réunit par intermittence depuis plusieurs mois. Leurs audiences s'ajoutent à l'enquête publique en cours menée par Paul Rouleau sur l'utilisation de la Loi sur les mesures d'urgence, qui devrait entendre des dizaines d'autres témoins pendant plusieurs semaines, dont l'ancien chef de la police d'Ottawa, Peter Sloly, vendredi.

Un député conservateur membre du Comité mixte spécial, Glen Motz, a profité de la présence de MM. Kanellakos et Watson pour faire valoir que le gouvernement de Justin Trudeau aurait dû rencontrer les manifestants, car ils avaient des préoccupations légitimes .

M. Kanellakos a rétorqué que les membres du convoi qu’il avait rencontrés, y compris Tom Marazzo, l’un des leaders, étaient raisonnables et respectueux . Cependant, le directeur général de la Ville ne croit pas que les manifestants auraient quitté les lieux s’ils avaient été entendus par le gouvernement fédéral, comme l’a fait valoir M. Motz.

Ils n'avaient pas le contrôle sur l'ensemble du groupe de personnes qui étaient ici à Ottawa et c'est pourquoi nous avons eu des problèmes.

Le député conservateur Glen Motz (archives) Photo : La Presse canadienne

Rachel Bendayan, membre libérale du comité qui est également une médiatrice accréditée, a déclaré que la médiation nécessite les bonnes parties autour de la table .

Les remarques de M. Kanellakos et de Mme Bendayan ont été faites deux semaines après que Peter Sloly ait déclaré au même comité qu'il n'y a jamais eu d'autre organisme de police unifié avec lequel il aurait été possible de s'entendre sur le fond et de savoir si ce qui avait été convenu se produirait réellement .

Leur témoignage devant le comité est également survenu deux jours seulement après que des éléments de preuve versés à l'enquête aient indiqué qu'un inspecteur de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) pensait qu'une réunion entre les représentants du gouvernement fédéral et les organisateurs du convoi aurait pu aider les manifestants à sauver la face, obtenir une victoire et rentrer chez eux .

Pendant le convoi, des gens ont demandé le renvoi de Peter Sloly. Il a finalement démissionné (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Notre ville souffrait

La sénatrice Gwen Boniface, qui siège également au comité, a déclaré qu'il y avait là beaucoup de gens aux opinions diverses .

Ce qui a commencé peut-être comme un seul grief s'est transformé en de nombreux griefs. Vous commencez à négocier avec quelqu'un et vous découvrez qu'il ne peut pas diriger et que ça a changé, qu'un autre groupe est responsable. Je pense donc que nous comprenons tous qu'il s'agit d'une situation alambiquée à essayer de comprendre.

Steve Kanellakos a affirmé à l'enquête publique qu'on avait demandé à la Ville de négocier avec les manifestants après que les propres discussions du Service de police d'Ottawa avec les membres du convoi aient échoué.

Des manifestants lors de la manifestation des camionneurs à Ottawa, l'hiver dernier (archives). Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Il a expliqué qu'un accord négocié par l'intermédiaire de Jim Watson a permis à environ 40 camions lourds de quitter les rues résidentielles.

Mais il a ajouté que d'autres manifestants dans des camionnettes et d'autres véhicules plus légers ont refusé de bouger et que certains ont même bloqué les efforts visant à concentrer la manifestation sur la rue Wellington.

Il n'y a pas eu d'alignement des objectifs de tous ceux qui se trouvaient dans toutes ces rues. Ils avaient des raisons différentes de vouloir rester , a expliqué M. Kanellakos à la commission d'enquête.

Des figures de proue du convoi, dont Tom Marazzo, Tamara Lich et Pat King, devraient témoigner plus tard dans l'enquête.

Tamara Lich a mis sur pied les campagnes de financement pour le convoi de camionneurs (archives). Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Vers la fin de l'audience de jeudi, au cours du moment le plus houleux, un autre député conservateur membre du comité, Larry Brock, a critiqué Jim Watson pour avoir traité les membres du convoi d’irresponsables [traduction libre du terme yahoos ].

Les personnes qui étaient là pour soutenir ces camionneurs comprennent également des résidents de votre ville. Étaient-ils des yahoos eux aussi? Étaient-ils ceux qui avaient des opinions inacceptables? Avaient-ils un comportement inacceptable?

Jim Watson a défendu sa position jeudi soir, se permettant aussi de dénoncer l'attitude des députés conservateurs (archives). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Larry Brock a épuisé son temps de parole avant que Jim Watson ne puisse répondre à cette question, mais le maire a ensuite doublé la mise et a déclaré que nous étions à la merci de cette foule qui avait pris le contrôle de notre ville .

Le maire sortant a ensuite de nouveau critiqué les députés conservateurs, comme il l'avait fait pendant les manifestations, pour leur rencontre avec les membres du convoi pendant l'occupation.

Ce n'était vraiment pas utile de se pavaner et de prendre des photos avec [les gens du] convoi , a-t-il dit, en réponse à une question du député libéral Yasir Naqvi. Notre ville souffrait et nous avions besoin d'un peu d'empathie et de sympathie, pas de ce genre de tactiques.