Tic, tac…plus que quelques heures pour se présenter aux élections municipales au N.-B.

La tendance d'attendre la dernière journée pour se présenter, c’est très commun , explique la porte-parole d’Élections NB Karine Pitre.

L’organisme indique qu’au cours des dernières semaines, il y avait de 8 à 48 candidats qui déposaient leur dossier.

« Cette semaine, c’est de 76 à 100 personnes par jour. » — Une citation de Karine Pitre, conseillère en communications chez Élections NB

À 16 h 30 jeudi, il y avait 159 postes pour lesquels il y aura des concours. Dans 149 cas, des gens se présentent sans opposition et dans 21 cas, il n’y a pas de candidat.

Il y a beaucoup de gens qui vont attendre à la dernière seconde pour voir si le poste va être contesté. Des fois c’est aussi en rapport avec les personnes, on se dit que si une telle personne se présente, on ne va pas se présenter. Ou, ils vont attendre, voir qu’il n’y a personne pour un poste important et se : OK je vais mettre mon nom et je vais le faire , note Mme Pitre.

Toutes les candidatures doivent être enregistrées à 14 h vendredi.

Les prochaines étapes

Les électeurs recevront d’ici la mi-novembre une carte leur indiquant à quel endroit voter.

Élection NB dit avoir fait beaucoup d’efforts pour informer les citoyens depuis une bévue après laquelle des milliers de foyers n’ont pas reçu la bonne lettre les invitant à voter.

On a fait d’autres promotions pour s’assurer que les gens avaient le bon message [...] On espère que ça n’aura pas un gros impact sur le taux de participation , espère Mme Pitre.

Il sera possible dès le 7 novembre de voter au bureau d’un directeur de scrutin.

Le vote par anticipation est prévu les 19 et 21 novembre. L’élection est le 28 novembre.

Ce sont des élections très importantes au niveau local et on encourage tout le monde à aller voter et faire entendre leur voix le jour des élections , souligne Karine Pitre.

Si des postes sont toujours à pourvoir après les élections, des élections partielles seront organisées en mai. Pour les districts ruraux, le ministère des Gouvernements locaux devra nommer des représentants.

Ces élections spéciales ont été organisées en raison de la réforme municipale du gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui fait passer de 340 à 89 le nombre d’entités municipales.

Il n’y a pas d’élections dans 18 entités.

La liste des candidats peut être consultée sur le site web d’Élections NB  (Nouvelle fenêtre) .

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie