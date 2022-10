Les députés du Bloc québécois déçus du résultat du vote sur la rupture avec la monarchie

Les députés du Bloc québécois de la région déplorent le fait que la Chambre des communes ait rejeté la motion de leur parti visant à mettre fin aux liens entre l’État canadien et la Couronne britannique.

Un vote tenu jeudi au Parlement concernant les serments d’allégeance au roi Charles III s’est soldé par le maintien du statu quo.

Alexis Brunelle-Duceppe (Lac-Saint-Jean) et Mario Simard (Jonquière), croient que les députés fédéraux, à l’exception d’une douzaine en faveur d’un changement, ont « raté une occasion de faire un premier pas pour se libérer de la monarchie. Le Bloc québécois considère que cette institution est vétuste et qu’elle va à l’encontre des valeurs de la démocratie portées par le Québec et le Canada.

Les députés régionaux estiment que les libéraux et les conservateurs, qui souhaitent continuer avec ce régime, cherchent un faux-fuyant en disant que la priorité est de parler d’inflation plutôt que d’allégeance au Roi d’Angleterre.

Le député Mario Simard, représente le Bloc québécois dans Jonquière. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pépin

Ils ne sont pas au diapason des Québécois et préfèrent rester attachés à ce coûteux et humiliant symbole colonial. Peut-être naïvement, je m’attendais à ce que les conservateurs québécois soient de notre côté au moins pour des raisons budgétaires. Eh bien non. J’ai particulièrement sourcillé en voyant monsieur [Richard] Martel se lever contre notre motion, cautionnant ainsi les 67 millions de dollars que coûte aux Canadiens la monarchie , a fait valoir Mario Simard, par voie de communiqué.

Le Bloc estime qu’il faut mettre un terme à ce que la formation politique estime être de l’assujetissement et de l’asservissement.

« Notre proposition était simple : elle consistait à s’affranchir de la Couronne britannique. Cela allait dans le sens de la volonté d’une très forte proportion de Québécoises et de Québécois. Si l’opinion de 71 % du Québec ne suffit pas, ajoutons celles des Canadiennes et Canadiens, dont 56% souhaitent s’en libérer. La réalité, c’est que le système monarchique ne correspond pas du tout aux valeurs de nos sociétés. » — Une citation de Alexis Brunelle-Duceppe, député fédéral de Lac-Saint-Jean

Alexis Brunelle-Duceppe est député de Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Les députés bloquistes sont d’avis que le vote de jeudi témoigne une fois de plus de la distance séparant le Québec des institutions canadiennes.

L’abandon de la monarchie est une nécessité et nous reviendrons à la charge , concluent les bloquistes, dans leur communiqué.