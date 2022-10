Service de traversier suspendu à L’Isle-aux-Coudres et réduit à Lévis

Le navire NM Svanoy aurait été endommagé après une fausse manœuvre à l'approche de L'Isle-aux-Coudres jeudi vers 21 h 45. La nature et la gravité des dommages ne sont pas encore connues, on ne déplore aucun blessé.

Service pour les véhicules et les cyclistes suspendu

Selon le site Internet de la Société des traversiers du Québec (STQ), le NM Lomer-Gouin fait une dernière traversée entre Québec et Lévis à 8h vendredi matin avant de se diriger vers l’est. Il n'y aura donc plus de service pour les véhicules et les cyclistes entre Québec et Lévis jusqu'à nouvel ordre puisque les traversées seront assurées par le AML Levant, un plus petit navire.

L'Isle-aux-Coudres isolée ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure L'Isle-aux-Coudres isolée. Contenu audio de 5 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 5 minutes

Les insulaires se retrouvent isolés jusqu'à ce que le traversier NM Lomer-Gouin arrive.

Entre-temps, la STQ tente de mettre sur pied un service d'hélicoptère pour les transports d'urgence.

Le NM Svanoy est un navire norvégien entré en service au début de l'été dans Charlevoix. Il est le seul navire en fonction depuis la fin du mois d'août puisque le Félix-Antoine-Savard est actuellement en réparation.