Du bingo et des concerts pour sauver la cathédrale de Rimouski

Depuis que la saga judiciaire entourant l'église s'est réglée, en mars dernier, la Fabrique tente par tous les moyens de trouver les sommes nécessaires pour remettre le lieu de culte en état d'accueillir à nouveau ses fidèles.

Une subvention de 420 000 $ a été accordée par Québec en juillet, mais ce n'est pas suffisant. Les travaux de la toiture seulement sont estimés à 1,8 million de dollars. La Fabrique espère donc que Québec acceptera de bonifier son aide au cours des prochains mois pour que les travaux sur le toit puissent commencer en mai 2023.

La subvention, c’est demain matin que ça nous la prendrait. J’ai écrit à notre députée et ministre pour la rencontrer le plus rapidement possible. Nous autres, si on veut avoir des gens qui vont soumissionner pour faire la toiture, il faut qu’on sorte les appels d’offres au plus tard en janvier et là, on ne connaît pas notre budget encore... , explique le président de la Fabrique Saint-Germain, Jean-Paul Heppell.

Le président de la Fabrique Saint-Germain, Jean-Paul Heppell Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Du bingo dans la salle Saint-Germain

En attendant, des démarches ont été entreprises auprès de Loto-Québec afin que les soirées de bingo – qui ont cessé pendant la pandémie – puissent reprendre à Rimouski. Ces soirées, qui se déroulaient dans un grand local sur l'avenue Léonidas, pourraient se tenir à la cathédrale, plus précisément dans la salle Saint-Germain qui se trouve à l'extrémité sud de l'église. L'endroit peut accueillir jusqu'à 140 personnes.

La Fabrique espère ainsi pouvoir tenir trois soirées de bingo par semaine dès l'hiver 2023. Le reste du temps, la salle pourra être louée pour d'autres activités.

La Fabrique compte réaménager la salle Saint-Germain afin d'y tenir des activités de bingo. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Mais pour relancer le bingo, la salle Saint-Germain doit d'abord subir quelques travaux, estimés à moins de 100 000 $, selon la Fabrique Saint-Germain, qui est à la recherche de commanditaires pour les financer.

Si le projet se concrétise, les soirées de bingo procureraient un revenu régulier à la Fabrique.

« Il y a de gros montants, dans les six chiffres, qui viennent du bingo. Ça va payer le chauffage, les assurances, tout ce qui a besoin d'être fixe et il va en rester encore pour le maintien de la cathédrale. » — Une citation de Jean-Paul Heppell, président de la Fabrique Saint-Germain

La Fabrique Saint-Germain compte aussi tenir plusieurs concerts-bénéfice dans l'église. Un premier aura lieu dimanche avec un spectacle de l'orchestre baroque du Conservatoire de Rimouski, dirigé par l'organiste Josée April.

8,5 M$ de travaux

Malgré cela, les défis demeurent grands pour la cathédrale Saint-Germain. L'ensemble des travaux de réfection, qui avaient été estimés à 2,3 millions de dollars en 2020, se chiffrent maintenant à 8,5 millions, selon une mise à jour du carnet de santé qui a été effectuée au printemps dernier.

Dans une bâtisse comme ça, il rentre beaucoup beaucoup de matériel. Quand le matériel a augmenté de 20, 30 ou 35 %, ça monte, c’est terrible, alors ça finit 4 fois plus cher , déplore M. Heppell.

Des travaux estimés à 8,5 millions de dollars doivent être faits à la cathédrale de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Le président rappelle toutefois que l'archevêque, Mgr Denis Grondin, a réitéré son intention d'utiliser le tiers du montant de la vente du Grand Séminaire pour la réfection de la cathédrale, ce qui pourrait générer aux alentours d'un million de dollars dans les coffres de la Fabrique.

Ainsi, après des années de statut quo, le vent semble tourner pour la cathédrale de Rimouski.

L'église est d'ailleurs de nouveau assurée. Elle ne l'était plus depuis 2019, alors que l'Assurance mutuelle des fabriques avait révoqué la police d'assurance de la cathédrale.