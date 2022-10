Un deuxième requin blanc trouvé mort sur les côtes des Maritimes

Des résidents du Cap-Breton ont trouvé la carcasse d'un jeune requin blanc de 2 mètres à North Sydney. Ils ont signalé sa présence à l'organisme Marine Animal Response Society, qui a communiqué avec la plongeuse Laura Brophy pour récupérer le poisson.

C'était la première fois que je voyais un requin blanc, surtout de près comme ça. C'était vraiment bien de pouvoir le toucher, sa peau est super lisse , explique Laura Brophy.

Le ministère des Pêches et des Océans s'est chargé de la carcasse. Photo : Facebook/Laura Brophy

Transporter la carcasse n'était pas facile. Il était en bas d'une falaise, donc difficile d'accès. On l'a remorqué au club nautique. Pêche et Océans nous a rencontrés là , indique Mme Brophy, afin que le requin puisse être transporté à Halifax pour une nécropsie.

Découvertes rares et anormales, selon un expert

C'est définitivement rare d'avoir un rapport d'un requin blanc sur la plage et d'en avoir deux au cours de quelques semaines. Oui, c'est vraiment quelque chose d'anormal , affirme le directeur du Ocean Tracking Network à l'Université Dalhousie, Fred Whoriskey.

Mais leur présence dans nos eaux n'est pas rare. Les requins s'y plaisent, selon M. Whoriskey.

Même avec le changement climatique, c'était bon avant, c'est encore bon maintenant et ça va être bon dans l'avenir pour eux autres , souligne-t-il.

Il est anormal de trouver deux requins blancs morts sur les côtes des Maritimes en quelques jours, estime le directeur du Ocean Tracking Network à l'Université Dalhousie, Fred Whoriskey. Photo : Radio-Canada

L’espèce connaît peut-être une croissance, selon Fred Whoriskey, à cause des mesures de conservation en vigueur. Cette croissance représente un risque faible pour les humains, ajoute-t-il.

Il n'y a pas d'estimation de la population de requins blancs dans les eaux de l'Atlantique, selon le site web du ministère fédéral de l'Environnement. Il y a environ 100 signalements de requins blancs repérés près de la côte atlantique depuis 1874, bien que les observations augmentent, avec plus de 40 depuis 2009, ajoute le site web.

« Il se pourrait très bien que nous nous attendions à voir plus fréquemment des phénomènes comme des mortalités naturelles parce que, que cela nous plaise ou non, les choses tournent mal en biologie. » — Une citation de Fred Whoriskey, directeur du Ocean Tracking Network à l'Université Dalhousie

Des morts inexpliquées pour le moment

Fred Whoriskey rappelle que les requins blancs n'ont pas de prédateurs dans les eaux canadiennes de l'Atlantique. Donc, nous examinons probablement les causes naturelles de la mort de ces deux animaux, ce qui est un phénomène intéressant.

Les images des requins, dit-il, ne suggèrent pas qu'ils aient été tués par une collision avec un navire ou un enchevêtrement de filets de pêche. Les animaux pourraient être morts d'un virus ou d'une bactérie qui pourrait être étudiée lors du processus d'autopsie.

Il peut s'agir d'un organisme pathogène qui n'a pas encore été identifié par la science , estime M. Whoriskey.

La carcasse d'un requin blanc mâle échoué à Pointe-Sapin, Nouveau-Brunswick, le 16 octobre 2022. Photo : Facebook/Observatoire des requins du Saint-Laurent - Pierrette Landry

Boris Worm, professeur de biologie de la conservation marine à l'Université Dalhousie, signale que les grands requins blancs se trouvent jusqu'à Terre-Neuve. Ils sont généralement dans les eaux canadiennes à la fin de l'été et à l'automne, a-t-il dit, chassant probablement certaines espèces de proies dans notre région, comme le maquereau .

Mais le plus grand risque pour le plus grand prédateur des mers, selon Boris Worm, est l'homme. Un requin en chasse pourrait ne pas remarquer les chalutiers et se faire prendre, ce qui pourrait entraîner sa mort, a-t-il déclaré.

Et lors de la pêche à la palangre, on lance des lignes appâtées avec des centaines d'hameçons. Les requins peuvent les sentir à distance, ce qui peut les attirer, selon le professeur de biologie.

Avec les renseignements de Pau Légère et de la Presse canadienne