Les anciens Canadiens font des heureux en Alberta

Pour beaucoup de résidents de la région, la présence d’anciens joueurs du Tricolore a été l’occasion de vivre un rêve.

C’est le cas de Daniel Bouchard, qui a joué le rôle d’entraîneur adjoint des Canadiens pour la rencontre.

Les Canadiens, ça a toujours été mon équipe favorite. Quand mes garçons m’ont annoncé qu’ils venaient dans la région, j’ai tout de suite voulu savoir ce qui se passait. J’ai vu qu’ils cherchaient un entraîneur adjoint, alors j’ai donné mon nom et j’ai été choisi.

Daniel Bouchard n’a pas gagné un tirage au sort. L’expérience qu’il a vécue jeudi soir lui a coûté 1000 $, mais il ne regrette pas d’avoir payé cette somme, car il en a eu pour son argent.

Daniel Bouchard, à droite, a payé 1000 $ pour être l'adjoint de Rick Green derrière le banc du Tricolore. Photo : Radio-Canada / Patrick Henri

Les joueurs m’ont bien accueilli, ils ont été bons avec moi. L’entraîneur Rick Green est vraiment une bonne personne et j’ai adoré mon expérience.

Le rôle de l’entraîneur adjoint lors d’un tel match n’est pas très compliqué. En fait, l’entraîneur adjoint n’a qu’à regarder, écouter et vivre le moment.

Daniel Bouchard a surtout été heureux de pouvoir être dans le vestiaire entre les périodes.

Les joueurs sont sérieux, ils ne veulent pas perdre. C’était intéressant de les entendre se parler de stratégie dans le vestiaire. Ils ne sont plus dans la Ligue nationale, mais ils veulent quand même gagner, et c’était plaisant de les entendre se parler.

Une expérience décevante pour un des joueurs

Lors de chaque visite des anciens Canadiens dans une communauté, on offre l’occasion à une personne d’être entraîneur adjoint, mais deux personnes peuvent aussi payer 1500 $ pour avoir la chance de jouer avec l’équipe des Canadiens.

Si l’expérience s’est bien déroulée pour Matt Smith, elle a été moins réjouissante pour Rey Fontaine. Ce dernier s’est blessé à une cheville durant la période d’échauffement et n’a pu prendre part au match.

Il est resté sur le banc et dans le vestiaire avec nous , a affirmé Daniel Bouchard, il a donc eu un peu la chance de participer au match, mais c’est dommage qu’il n’ait pas pu jouer. Il devra sûrement se rendre à l’hôpital en soirée.

Des retrouvailles

Pour Daniel Aubin, qui a porté les couleurs des Pirates durant de nombreuses années, le match de jeudi était en quelque sorte un deux pour un. Il a eu la chance d’affronter d’ex-joueurs de la Ligue nationale de hockey, mais aussi de retrouver certains joueurs avec qui il a remporté le championnat de la North Peace Hockey League en 2012.

Daniel Aubin sera un des trois entraîneurs des Pirates cette saison. Photo : Radio-Canada / Patrick Henri

Des événements comme ça, c’est important d’y participer , a-t-il affirmé. Ça permet d’amasser des fonds pour l’aréna, et c’est une chose qui me tient à coeur.

Les Pirates ont donné du fil à retordre aux Canadiens. Les locaux se sont inscrit les premiers au pointage et menaient après deux périodes de jeu.

Je me doutais un peu que ce serait ça, car je savais qu’on avait une très bonne équipe et que, pour eux, il s’agissait d’un premier match cette saison , a dit Daniel Aubin. On leur a donné deux de nos meilleurs joueurs pour la troisième période, ça les a un peu aidés à revenir dans le match.

Les Canadiens ont remporté le match, mais, pour celui qui sera un des trois entraîneurs de l’équipe des Pirates de Falher cette saison, ce n’est pas ce qui est important.

« Si on avait voulu mettre la pédale au plancher, je pense qu’on aurait pu gagner, mais l’important, c’était de s’amuser. » — Une citation de Daniel Aubin, ancien Pirate de Falher

Daniel Aubin se souviendra particulièrement de deux joueurs : Brian Skrudland, parce qu'il parle tout le temps sur la patinoire, et le gardien Richard Sévigny qui, à 65 ans, a toujours d'excellents réflexes.

Les anciens Canadiens poursuivent leur tournée en Alberta samedi et joueront à Saint-Paul, au nord-est d’Edmonton.