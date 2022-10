Dolbeau-Mistassini et Alma ont la plus faible proportion d’immigrants au pays

Les municipalités d’Alma et de Dolbeau-Mistassini viennent aux deux derniers rangs au Canada au palmarès des agglomérations et régions métropolitaines de recensement qui comptent le plus faible pourcentage d’immigrants.

C’est ce que révèlent les plus récentes données sur le recensement de 2021 publiées mercredi par Statistique Canada.

Alors que le Canada compte maintenant 23 % d’immigrants et le Québec 14,6 %, il n’y en a que 0,9 % à Alma et 0,8 % à Dolbeau-Mistassini. Viennent ensuite Baie-Comeau et Matane à 1,2 % et Saguenay à 1,3 %.

À l’autre bout du spectre, Toronto a dans sa population 46,6 % d’immigrants et Vancouver 41,8 %. C’est 24,3 % à Montréal et 6,7 % à Québec.

Statistique Canada calcule que les immigrants sont ceux qui sont nés à l’étranger, en incluant les résidents non permanents.

En chiffres concrets, l’agglomération de recensement de Dolbeau-Mistassini, qui comprend aussi Saint-Eugène-d’Argentenay et Sainte-Jeanne-d’Arc, compte à peu près 120 immigrants, dont 40 sont arrivés depuis cinq ans, sur une population de 14 725 personnes. Il y en avait 100 dans le recensement de 2016. Les immigrants actuels sont originaires de France dans une proportion de 37,5 %.

Dans l’agglomération de recensement d’Alma, qui ne comprend que cette ville, il y avait en 2021 un total d’environ 260 immigrants, contre 290 en 2016.

Pour ce qui est de la région métropolitaine de recensement de Saguenay, la population de 157 895 personnes incluait environ 2065 immigrants en 2021, par rapport à 2045 cinq ans plus tôt.