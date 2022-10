Le nouveau maire de Winnipeg rencontre la première ministre Heather Stefanson

La rencontre a eu lieu au Palais législatif du Manitoba, quelques heures après la victoire de M. Gillingham dans la course serrée à la mairie de Winnipeg, mercredi soir.

L'ancien conseiller municipal de St. James a triomphé avec 27,54 % des voix dans sa course à la mairie. Son plus proche concurrent était l'ancien maire de Winnipeg Glen Murray, avec 25,29 % des voix.

Après la réunion, M. Gillingham a indiqué que Mme Stefanson et lui s'étaient engagés à maintenir de bonnes relations entre la ville et la province, soit une relation mutuellement bénéfique où nous travaillons ensemble à bâtir un Winnipeg plus fort .

Il a notamment mentionné l’amélioration des relations entre la métropole et la province, grâce au maire sortant, Brian Bowman.

Brian Bowman et la première ministre Stefanson ont amélioré leur relation [au courant des derniers mois] , a-t-il dit.

M. Gillingham et Mme Stefanson ont également discuté du financement de Downtown Community Safety Partnership, une organisation qui œuvre à la sécurité au centre-ville. Ils ont aussi échangé au sujet de l'expansion majeure du projet de port intérieur, CentrePort Canada.

La province s'est engagée la semaine dernière à doubler le financement du projet CentrePort Canada, malgré l’absence de fonds fédéraux, ce qui réjouit M. Gillingham.

Scott Gillingham a été élu maire de Winnipeg avec taux de participation était historiquement bas aux élections. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Dans une déclaration, Mme Stefanson a félicité M. Gillingham pour sa victoire. Elle a aussi indiqué qu’elle et M. Gillingham ont discuté des dépenses d'infrastructure pour les deuxième et troisième phases de la station d'épuration des eaux usées de North End, ainsi que de l'évolution du système de transport en commun de Winnipeg vers un avenir plus propre et plus vert .

Ils n’ont toutefois pas abordé la promesse électorale de M. Gillingham de conclure une entente avec la province pour obtenir une partie de la taxe de vente provinciale ou du produit intérieur brut urbain, pour financer les activités de la ville, selon le nouveau maire.

Il est toutefois certain que cela fera partie régulièrement de ses futures conversations avec la première ministre.

Rassembler les gens

Scott Gillingham a gagné mercredi avec la plus faible marge de vote de l’histoire de Winnipeg, soit avec un taux de participation de 37 %.

Le thème de ma campagne, depuis le premier jour, était de s'unir pour construire un Winnipeg plus fort. Maintenant, c'est ce que je dois faire , a dit M. Gillingham.

Il a ajouté qu’il prévoyait appeler les 15 conseillers municipaux, la journée même de sa rencontre avec Heather Stefanson et qu'il espérait également rencontrer chacun d'entre eux avant son assermentation la semaine prochaine.

Il n’a pas encore décidé qui siégerait au comité exécutif du conseil de ville.

Cinq membres du nouveau conseil municipal de Winnipeg ont appuyé la candidature de M. Gillingham au poste de maire : Jeff Browaty (North Kildonan), Markus Chambers (Saint-Norbert-Seine River), Shawn Dobson (St. James), Janice Lukes (Waverley West) et Russ Wyatt (Transcona).

Quatre ont plutôt appuyé Glen Murray : Matt Allard (Saint-Boniface), Ross Eadie (Mynarski), Cindy Gilroy (Daniel McIntyre) et Jason Schreyer (Elmwood-East Kildonan).

M. Gillingham a déclaré que même si les campagnes politiques sont compétitives, une fois les votes comptés, il est temps d'aller de l'avant pour construire ensemble .

Avec les informations de Bartley Kives