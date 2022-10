L’itinérance visible, une nouvelle réalité à Trois-Rivières

Jusqu’à dix personnes peuvent dormir dans une tente installée sur le site de l’ancienne église Sainte-Marguerite. Sous la bâche, ils sont entassés deux par deux sur un minuscule matelas. Dany est de ceux qui y logent avec le minimum pour survivre.

La douzaine de sans-abris qui se sont établis sur le site en chantier ont reçu l’ordre de quitter les lieux mercredi. Dany, lui, y était encore jeudi puisqu’il n’a pas d’autres options.

Moi, je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Je vais trouver un autre campement, je vais m’en monter un autre , relate l’homme démuni.

Dany aimerait que les gouvernements lui viennent en aide. Il souhaiterait qu’un garage ou encore un entrepôt soit rendu disponible pour que les sans-abris comme lui aient un toit au-dessus de leur tête.

La réalité des sans-abris est aussi visible de l'autre côté de la rue. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

Je réclame à la Ville de Trois-Rivières un endroit autogéré par les sans-abris , explique-t-il.

Avec l’hiver qui approche, il est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’attendre. Si je parle à la caméra aujourd’hui, c’est dans le but que personne ne meurt dehors.

Pour sa part, Denis fait partie de ceux qui ont accepté de quitter le terrain de l’ancienne église. Il s’est relocalisé quelques mètres plus loin, de l’autre côté de la rue. Un loyer, puis de l’amour , demande-t-il.

Un contexte difficile

Le Centre Le Havre, situé dans le quartier Sainte-Marguerite, ne s’étonne pas que certains individus se retrouvent dans une telle situation.

Karine Dahan, directrice clinique du Centre Le Havre. Photo : Radio-Canada

La directrice clinique de l'organisme qui offre de l’hébergement de dernier recours constate une amplification du phénomène dans le contexte actuel de pénurie de logements abordables.

Ce qui est sans précédent c’est que nous n’avons plus de solution de sortie pour les gens avec lesquels on travaille. Les établissements sont saturés et il n’y a plus de logements , confie Karine Dahan.

Avec les informations de Julie Grenon