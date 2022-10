Les géants de la technologie ne sont plus imperméables au monde réel

De San Francisco à Seattle, l’industrie de la technologie américaine inquiète avec des croissances au ralenti et des prévisions peu enthousiasmantes, montrant que les géants de l'Internet qui semblaient intouchables sont rattrapés par la crise économique et la concurrence de nouveaux acteurs.

Cette semaine restera dans l'histoire des résultats financiers comme l'une des pires pour les Big Tech, voire même un possible tournant , a souligné jeudi l'analyste Dan Ives de Wedbush Securities.

Alphabet, la maison mère de Google, a réalisé cet été la plus faible croissance de son chiffre d'affaires depuis 2013, hormis le début de la pandémie de COVID-19.

Amazon a enregistré une baisse de 9 % de son bénéfice net au troisième trimestre et fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, faisant plonger son action de 15 % dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street jeudi.

Zuckerberg continue de miser sur le métavers

Quant à Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus), c'est un désastre , selon Dan Ives. Le titre de la société a plongé de 19 % mercredi soir, conséquence de bénéfices divisés par deux à 4,4 milliards de dollars américains (6 milliards de dollars canadiens), et surtout des propos de Mark Zuckerberg.

Le fondateur du groupe californien a insisté lors de la conférence aux analystes sur ses priorités, à savoir les technologies d'intelligence artificielle qui permettent de recommander les Reels , les outils publicitaires sur les messageries et notre vision pour le métavers .

« Ceux et celles qui sont patients et investissent avec nous seront récompensés au final. » — Une citation de Mark Zuckerberg

Mais l'immense déploiement de ressources pour construire un monde parallèle, accessible au moyen de réalités augmentée et virtuelle, suscite de plus en plus de scepticisme, à l'heure où l'inflation et la hausse des taux d'intérêt grignotent les marges des entreprises.

Il n'y a aucune information sur le potentiel en termes de revenus que Meta pourrait dériver du métavers. Personne ne le sait , note Debra Aho Williamson, analyste d'Insider Intelligence.

Google a plus de chances de rebondir rapidement, parce que son moteur de recherche est un socle de l'Internet depuis des décennies, tant pour les consommateurs et consommatrices que pour les entreprises. Son modèle économique n'est pas cassé , élabore-t-elle.

Face aux difficultés économiques mondiales, de nombreux annonceurs ont coupé dans leurs budgets marketing.

Nous savions que les dépenses publicitaires mondiales allaient se contracter. Mais je pense que le pire est passé , nuance Tejas Dessai, analyste chez Global X ETFs. Et ça ne va pas si mal, les baisses restent modestes étant donné la pression sur les taux de change et l'inflation .

La menace incarnée par TikTok, en revanche, n'est pas sur le point de disparaître. En 2021, l'application de divertissement a dépassé Google en tant que site web le plus populaire au monde, d'après Cloudflare.

Mais en termes de recettes publicitaires, il n'y a pas de comparaison possible , rappelle Debra Aho Williamson. Les vétérans du secteur sont encore largement en avance .

Les entreprises technologiques souffrent aussi d'un effet de comparaison défavorable avec 2021, quand la pandémie profitait encore énormément aux services en ligne.

Apple dépasse les attentes

Seul Apple a tiré son épingle du jeu, grâce à ses indéboulonnables iPhone.

Nous avons atteint un nouveau record pour notre base d'appareils en service s'est félicité Tim Cook, le patron de la société, mettant en avant un nombre record de clients et clientes ayant troqué leur téléphone intelligent ou tablette pour acquérir un modèle plus récent.

La marque à la pomme a dépassé les attentes du marché avec 90 milliards de dollars américains (122 milliards de dollars canadiens) de chiffre d'affaires (+8 % sur un an) et 20,7 milliards de dollars américains (28 milliards de dollars canadiens) de bénéfice net gagnés de juillet à septembre.

Mais l'impact négatif du dollar fort devrait s'accentuer pendant les Fêtes : Nous nous attendons à ce que les effets de change aient un impact négatif de quasiment 10 points de pourcentage sur un an , a prévenu le directeur financier d'Apple, Luca Maestri.

Les recettes des Mac vont diminuer substantiellement pendant le trimestre en cours par rapport à l'année dernière , quand l'entreprise avait sorti un nouvel ordinateur portable, a-t-il précisé.

Amazon table aussi sur des ventes de fin d'année en berne à cause du dollar fort. La plateforme de commerce en ligne prévoit qu'elles n'augmenteront que de 2 à 8 % sur un an.

Microsoft, de son côté, toujours porté par l'infonuagique (cloud), a publié mardi de bons résultats trimestriels, mais a averti qu'Azure, sa plateforme d'informatique à distance, allait croître moins vite pendant cette fin d'année.