Une des Canadiennes rapatriées de Syrie a été libérée sous caution en C.-B.

La Couronne a demandé un engagement de ne pas troubler l'ordre public pour cause de terrorisme .

Kimberly Polman sera soumise à une surveillance électronique 24 heures sur 24 au domicile de sa famille à Chilliwack et elle vivra sous couvre-feu de 21 h 00 à 6 h 00. Elle a également promis de suivre des séances de sensibilisation contre l'extrémisme violent.

Elle ne pourra pas non plus posséder de cellulaire ou tout autre appareil pouvant être connecté à l’Internet et devra rester à l’écart des réseaux sociaux.

Le juge a aussi demandé à la Britanno-Colombienne de ne pas communiquer avec toute personne qu’elle croit être associée avec des groupes terroristes.

C’est sur Twitter qu’elle avait rencontré celui qui est devenu son époux, un combattant du groupe armé État islamique, selon ce qu’elle avait précédemment déclaré aux médias. Elle a expliqué qu’elle était dans une terrible période de sa vie , à cette époque.

Après être partie pour la Syrie il y a 7 ans dans le but de rejoindre son mari, Kimberly Polman s’est retrouvée en 2019 dans un camp de détention pour les familles des combattants.

Elle a affirmé que son mari s'était retourné contre elle et qu'elle avait été jetée en prison pour avoir demandé comment partir.

Kimberly Polman a été rapatriée en raison de son état de santé. Elle a déclaré être atteinte de lupus et d’hépatite.

Les détails de la comparution de jeudi font l'objet d’une ordonnance de non-publication. Sa présence à l’audience était sa première apparition publique depuis son arrivée au Canada.

Le procureur de la Couronne Ryan Carrier dit être persuadé que les conditions protégeront les Canadiens contre tout danger que Kimberly Polman pourrait représenter.

Une prochaine audience sur les détails de l'application de la libération sous caution de la Britanno-Colombienne devrait avoir lieu dans les prochains mois.

Avec les informations de Wildinette Paul