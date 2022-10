Victoire expéditive du boxeur gatinois Alexandre Gaumont devant son public

Au cours des dernières semaines, le boxeur gatinois Alexandre Gaumont s'est préparé à disputer un premier combat de six rounds en carrière. Il n'aura finalement eu besoin que de 112 petites secondes pour décrocher sa cinquième victoire chez les professionnels, jeudi soir, lors du gala organisé par le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) au Casino du Lac-Leamy.