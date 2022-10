Les recommandations du Rapport des États généraux sur le postsecondaire bien accueillies

Le Rapport final des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire présente 32 recommandations pour assurer la pérennité de ces établissements.

Le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise, Denis Simard, pense que la proposition de collaboration et la création de partenariat entre institutions contenue dans le rapport vont permettre d'enrichir les programmes d'enseignement.

Il invoque l’exemple de la Cité universitaire francophone, récemment devenue officiellement faculté, qui pourrait collaborer avec d’autres institutions pour diversifier son offre de formation.

Elle a un nombre limité de programmes, elle vient d’avoir son statut académique , elle est un peu en pleine croissance. Si elle est capable d’aller créer des partenariats avec 5-6 institutions dans le reste du Canada qui offrent des programmes qu’on n’a pas et peut être porteur de ces programmes sur notre territoire, ça peut rapidement entraîner l’expansion du nombre de services et de programmes ici à Regina , a déclaré Denis Simard.

Le rapport présente d'autres grandes lignes dont l'amélioration de l'accès aux programmes ou encore l'égalité réelle avec les établissements anglophones.

L'importance d'un continuum en éducation de la maternelle au postsecondaire est aussi l'une des recommandations du rapport.

Selon la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne, Liane Roy, les institutions postsecondaires sont plus que des lieux de formation.

Ils sont aussi des lieux de rassemblement de la communauté. Des institutions qui sont essentielles à notre développement comme francophones et Acadiens et aussi des endroits où nos jeunes bâtissent leur leadership , a affirmé Liane Roy.

Ce sont aussi des voies vers l'immigration francophone pour de nombreux étudiants internationaux.

Par ailleurs, le financement actuel que reçoit le secteur est insuffisant pour les besoins de la communauté francophone minoritaire au pays, souligne ce rapport.

L'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) sont les auteurs de ce rapport.

Avec les informations de Noémie Rondeau