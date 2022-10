Le projet Horne 5 en péril en raison de la qualité de l’air?

Propriétaire du projet Horne 5, Ressources Falco a déposé un mémoire dans le cadre des consultations du ministère de l’Environnement concernant la Fonderie Horne.

Horne 5 est un projet de mine souterraine situé sous le site de la Fonderie Horne, directement sous l’ancienne mine de cuivre Horne. La mine coûterait plus d'un milliard de dollars et pourrait créer environ 500 emplois.

L’entreprise précise être une partie prenante dans le dossier de la qualité de l’air, puisque le projet est situé à proximité, que son concentré de cuivre doit être traité à la Fonderie Horne, mais aussi par la présence de contaminants dans l’air.

Impact négligeable?

Ressources Falco fait état de l’article 197 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA), qui interdit qu’un projet soit autorisé s’il est susceptible d’ajouter des contaminants dans l’air qui sont déjà présents en concentration supérieure aux normes en vigueur.

Or, l’arsenic et autres métaux (baryum, cuivre, nickel et plomb) sont présents dans l’air ambiant de Rouyn-Noranda au-delà de la concentration permise par les normes en vigueur , indique l'entreprise, qui affirme que le ministère reporte en ce moment l’analyse de son projet, notamment pour cette raison.

Ressources Falco précise que selon ses plus récentes modélisations, son impact sur la qualité de l’air serait négligeable. L’entreprise estime même que son système de filtration permettrait d’améliorer la qualité de l’air à Rouyn-Noranda.

Dans le cas de l’arsenic, la contribution modélisée du projet Horne 5 est de 50 g/année, alors que les équipements de filtration capteraient 450 g/année, résultant en une diminution globale des contaminants dans l’air ambiant , fait valoir l’entreprise, qui assure avoir engagé des experts en toxicologie qui confirment que l’impact de la mine sur la santé serait négligeable à moyen et long terme.

Falco propose différentes solutions

Ressources Falco précise dans son mémoire que la présence de contaminants dans l’air au-delà des normes en vigueur limite la diversité économique de la région et freine la progression de son développement industriel et technologique, alors que la région bouillonne de savoir-faire et de compétences.

L’entreprise ajoute que l’autorisation ministérielle devrait viser à maximiser les réductions d’émissions de contaminants le plus rapidement possible.

Falco y va de plusieurs recommandations dans son mémoire, notamment le dépôt d’un plan d’action, avant l’échéance de 2027, permettant d’atteindre la norme de 3 nanogrammes par mètres cube dans l'air, la révision des limites de la zone de transition afin de réduire l’exposition des citoyens, l’ajout de stations de mesure et le partage des données de suivi avec le public en temps réel.

Les stations météo de la région de Rouyn-Noranda pourraient être mises à profit, bonifiées au besoin, et être accompagnées d’un fonds de recherche dédié au développement d’un modèle d’intelligence artificielle basé sur les données météo qui prédirait les risques de dépassement afin d’ajuster, en temps réel, les activités en conséquence , explique l’entreprise.

Ressources Falco mentionne aussi que la fermeture de la Fonderie Horne n’est pas souhaitable pour son entreprise et aussi parce qu’il y aurait des impacts sur la vitalité de la région.