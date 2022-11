Qui suis-je?

Ma ville d'origine est Québec. Je travaille comme autrice et comme médecin psychiatre. J'ai publié plusieurs livres aux éditions Mémoire d'encrier. Mes plus récentes parutions sont : Nous ne sommes pas des fées (2022), coécrit avec Louise Dupré, Métissée (2018) et Soigner, aimer (2016).

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Le poème traduit la détresse d'une soignante.

Ma source d’inspiration pour ce texte

La poésie narrative.

Les premières lignes

« Lorsqu’elle verse les céréales sur le lait

et qu’elles deviennent des larves



elle n’est pas une photo

dans le journal



son squelette ne forme pas cette robe

de cloportes » — Une citation de Extrait d’Une poterie dans la mémoire, de Ouanessa Younsi

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.