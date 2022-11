Qui suis-je?

Je suis née un jour de tempête, à Montréal, en 1992. Après m’être d’abord investie dans le cinéma et les arts visuels, j'ai vu un amour pour la poésie surgir en moi il y a moins de trois ans. J’ai signé quelques poèmes dans des revues comme Estuaire et Mœbius. Pour moi, l'écriture se veut un terrain pour explorer l’attente et la corporalité, où je cherche des mots qui laissent parfois un goût doux-amer. Les grandes marches en ville, mon chat gris et les baleines habitent et complètent mon univers.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Le langage creuse une place pour la souffrance, nous amène à fouiller plusieurs silences. Évoquant de vieilles blessures, ma suite poétique rencontre la maladie, le mépris de soi et les violences infligées des deux côtés de la chair.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Les premiers mots sur la page ont d’abord été inspirés par un ciel ocre, une route humide et des paysages apparus en rêve. À travers de nombreuses crises, mon souffle coupé a fini par tailler différemment le cœur du texte, révélant de la fatigue et des deuils à déterrer du corps.

Les premières lignes

« je n’ai pas la langue pour la douleur :

le vent qui se fracasse

dans le crâne

le regard reste pris, une voix cachée

sous la respiration : je trouve dans le danger peu de détails

à écrire » — Une citation de Extrait de Sur le dos des fossiles, de Gabrielle Vigneault-Gendron

