Les investissements de la Banque Royale dans les énergies fossiles dénoncés

Une cinquantaine d’entre eux se sont rassemblés devant l’hôtel Ritz-Carlton, au centre-ville de Toronto, où le président de la banque recevait le prix du chef d’entreprise de l’année , décerné par l’école d’administration Ivey de l’Université Western.

Les organisateurs de la manifestation, Banking on a Better Future et des groupes étudiants, accusent Dave McKay d’ être complice du financement des carburants fossiles et des violations de la souveraineté des Autochtones .

Une plainte a par ailleurs été déposée récemment contre la Banque Royale pour écoblanchiment, une pratique qui consiste à se présenter comme respectueuse de l’environnement, alors que la réalité est toute autre.

L’institution financière a aussi été critiquée pour sa participation au projet de gazoduc Coastal GasLink qui traverse le territoire des Wet’suwet’en en Colombie-Britannique.