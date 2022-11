Qui suis-je?

Je suis né à Montréal. Titulaire d’une maîtrise en études littéraires de l’Université du Québec à Montréal, je suis poète, concepteur-rédacteur, traducteur et parolier. J’ai publié mon deuxième livre en 2022 : In extremis, aux Éditions TNT, un recueil de poèmes en prose reçu avec enthousiasme par la critique et qui a été traduit en anglais. Mon écriture repose sur des images fortes, presque cinématographiques, et sur une approche métaphysique du réel. Ma poésie prend des allures de guerre intime menée au cœur de territoires hantés par des personnages en extrême déroute, des êtres que je porte tantôt comme des bijoux, tantôt comme des cicatrices.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Envers et contre nous est un poème d’amour mettant en scène des amants de la marginalité, des êtres qui défient tous les maux pour trouver un moyen de continuer de s’aimer sans se faire davantage de mal.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Je me suis inspiré d’un couple de jeunes toxicomanes à la dentition éclatée, des êtres ravagés qui, malgré leur état, semblaient profondément liés l’un à l’autre.

Les premières lignes

« Des caries plombent

nos plus beaux sourires

nos lèvres tremblent

aux racines de tous les maux » — Une citation de Extrait d'Envers et contre nous, de Sylvain Turner

