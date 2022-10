Les difficultés de recrutement de pompiers auxiliaires perdurent

Une démographie vieillissante, un manque d’engagement et un recrutement insuffisant : les services de sécurité incendie de la province rencontrent plusieurs obstacles dans le recrutement et la rétention de leurs effectifs.

La Gaspésie ne fait pas exception. Dans la MRC du Rocher-Percé, la situation est urgente dans certaines municipalités, notamment à Percé.

Actuellement, 17 pompiers auxiliaires sont répartis dans trois casernes sur le territoire de la ville, soit dans le village de Percé, à Barachois et à Cap-d’Espoir.

Pour le directeur des services de sécurité incendie de la Ville de Percé Luc Lebreux, au moins une dizaine de pompiers supplémentaires serait nécessaire pour stabiliser les effectifs.

M. Lebreux observe que le recrutement est difficile et que la rétention des effectifs s’ajoute aux difficultés. Quand on recrute deux ou trois pompiers, des fois, on n’est pas capable de les retenir six mois et souvent c’est parce que ça ne leur convient pas ou ce n’est pas ce qu’ils imaginaient , affirme-t-il en entrevue à Bon pied, bonne heure!.

À Grande-Rivière, où M. Lebreux est aussi directeur du service de sécurité incendie, il considère que la situation y est moins urgente.

Malgré tout, les défis de recrutement persistent dans cette ville qui compte 25 pompiers pour une seule caserne. On est toujours en processus de recrutement pour pallier les départs à la retraite et préparer la relève , indique le directeur.

L’engagement au cœur des défis

Le président de l’Association des pompiers de l’est du Québec (APEQ), Claude Gravel, souligne que les horaires et les disponibilités des pompiers sont difficiles à concilier avec un emploi à temps plein. On ne sait jamais quand on va être appelé et ceux qui travaillent dans des commerces le jour ne peuvent pas souvent se libérer rapidement , explique M. Gravel.

Un engagement auprès d’un service de pompiers auxiliaires demande un énorme investissement de temps personnel, surtout pour les formations , ajoute Steve Dumont, directeur du Service de sécurité incendie de la MRC de la Haute-Gaspésie.

Steve Dumont est le directeur du Service de sécurité incendie de la MRC de la Haute-Gaspésie (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Néanmoins, la situation de recrutement de pompiers auxiliaires se porte bien en Haute-Gaspésie depuis quelques années.

La MRC de la Haute-Gaspésie compte 102 pompiers auxiliaires répartis dans les cinq casernes de son territoire, soit à Cap-Chat, Marsoui, Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine et Sainte-Anne-des-Monts.

La caserne de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine accueille par ailleurs son premier pompier en cinq ans.

Le service de sécurité incendie de la MRC de la Haute-Gaspésie est actuellement en recrutement pour la cohorte de 2023. Steve Dumont affirme avoir reçu 13 candidatures potentielles.

Comment attirer la relève?

Il n’y a pas de solution miracle , estime Steve Dumont, qui s’investit comme directeur du service de sécurité incendie. Selon lui, un travail de visibilité et de marketing sur les réseaux sociaux est primordial pour recueillir des candidatures.

M. Dumont suggère également d’adapter les formations aux réalités régionales, où les municipalités sont souvent moins populeuses et où la population est vieillissante.

Une formation obligatoire de l’École nationale des pompiers d'une durée de 300 heures est nécessaire afin d'obtenir la certification de pompier auxiliaire. Il ajoute que la formation est importante, mais tout de même complexe et exigeante pour ceux qui la suivent, ce qui accentue les difficultés de recrutement, souligne-t-il.

Je ne dis pas qu’on doit niveler par le bas, mais peut-être qu’on doit avoir une introspection à l’interne pour permettre peut-être certains allègements dans la formation pour ne pas être obligé de rejeter des candidatures qui sont déjà peu nombreuses à certains endroits , précise-t-il.

Pour Claude Gravel de l’ APEQ , les solutions pour améliorer le recrutement ne sont pas simples.

On fait des appels, on approche des gens, on invite à venir visiter les installations, c’est difficile, mais réellement ça nous prend des jeunes , mentionne M. Gravel. Le problème, c’est qu’il y en a de moins en moins dans nos municipalités parce qu’ils s’en vont au cégep ou à l’université et on ne les revoit plus.

Luc Lebreux invite également les gens intéressés par le métier à se renseigner auprès de la direction de sécurité incendie de leur municipalité.