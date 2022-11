Autoscopie, Je suis une chose silencieuse et Puis vous verrez enfin ma louve, de Marie St-Hilaire-Tremblay

Je suis née à Québec et j’y habite. Je suis titulaire d'une maîtrise en création littéraire. Mes écrits sont parus dans quelques revues, dont Estuaire, Exit et Zinc. J’ai publié deux recueils de poésie aux Herbes rouges : Noctiluque, en 2020, puis L'ancolie, fraîchement sorti en novembre 2022.

Autoscopie : les poèmes ouvrent un espace halluciné où des vieillardes pratiquent des rituels étranges. Le corps dédoublé devient laboratoire et miroir.

Je suis une chose silencieuse : les poèmes évoquent un moment de vulnérabilité; une famille casse, des objets prennent vie et une femme s’habite à distance.

Puis vous verrez enfin ma louve : les poèmes relatent l’impuissance d’une fille devant le déclin des fonctions cognitives et physiques de sa mère. Malgré l’affliction, la tendresse et la force du lien filial résistent.

Autoscopie : des planches anatomiques, le film Suspiria, de Dario Argento, ainsi que l’album Live Through This, du groupe Hole, ont constitué la trame de fond pendant l’écriture.

Je suis une chose silencieuse : j’ai beaucoup été inspirée par la photographe Francesca Woodman. Ses autoportraits sont fascinants; ils mettent en scène un sujet qui oscille entre présence et absence.

Puis vous verrez enfin ma louve : tôt ou tard, on devra fatalement accompagner une personne que l’on chérit vers la mort. C’est une étape que j’appréhende avec crainte, que je tente de déplier doucement avant l’instant venu.

« Yeah, I'm the one with no soul Hole Violet Une parole se perd, je coupe mon âme en deux. Petite merlette j’appelle les muettes et mauves cargaisons de créatures, l’hiver empoigne la machette pas la peine de conserver le cœur »

« You cannot see me from where I look at myself

Francesca Woodman



L’histoire où j’habite se nomme hier.

J’y visse mon abri.

Érige ma famille.

Ce n’est pas le jour détruit. »