Qui suis-je?

Née à Thetford Mines, j’ai grandi à Saint-Joseph-de-Coleraine, entre la Beauce et l’Estrie. Marquée notamment par des séjours en Europe et en Inde, je demeure fascinée par les êtres humains, leurs douleurs et leurs espoirs; c’est ce qui pulse à travers mon écriture. J’écris depuis l’enfance, mes premiers journaux intimes à 9 ans. Pendant des années, mes poèmes ont côtoyé les carnets de voyage et les fragments d’histoires, les vers entremêlés dans le récit des jours, comme une écriture métissée dont j’ai guetté la forme pendant ma maîtrise en création et des ateliers littéraires. Cette quête reste une tentative d’avoir une prise tangible sur les émotions, sur ce qui nous consume et nous élève dans une vie. Après des débuts comme enseignante au Cégep de Thetford en 2007, j’ai poursuivi ma carrière au Cégep de Granby où je donne, depuis 2008, des cours de littérature.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Des amies déambulent au centre d’une ville en côtoyant la faune du soir qui passe lentement à celle de la nuit, plus dense et éclectique. Les traces de vie se superposent, la mélancolie des gens croisés devient la sienne propre et les déceptions plus vives s’amoncellent comme les images dans la rue.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Longtemps j’ai marché et écrit la rue, entre les villes où j’ai habité. Comme je ne suis plus à Montréal, mon regard se renouvelle chaque fois devant la densité des graffitis, des cris des enfants, des histoires des gens qui vivent intensément la nuit, entre la détresse des uns et la joie solaire des autres, quand tout crève le noir comme un cri animal : l’écho de la peine qu’on porte et qui n’est jamais loin.

Les premières lignes

« Mai affirme ses ruelles au détour d’un graffiti



Ma volonté plus forte que l’odeur d’urine



Tu n’y tenais déjà plus ma main



Arpenter de souvenirs la toile de béton » — Une citation de Extrait de La nuit est un lent poème, d’Annie Rousseau

