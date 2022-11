Qui suis-je?

Je suis née à Boucherville. J’ai étudié en littérature (au Cégep du Vieux Montréal et à l’Université de Montréal), avant d’être coordonnatrice de la revue Liberté ainsi que responsable des communications et des événements au Groupe Nota bene. Je suis l’étrange personne qui parle au téléphone sur haut-parleur. Mes acouphènes se répondent dans mes poèmes, où j’explore les jointures entre la chair et la maison. Je rêve d’une maison faite de silence.

Les principaux thèmes que j’aborde dans ce texte

Ma suite raccorde les interrupteurs et les miroirs aux regards, qui me suivent jusque dans la chambre. Le ventre ne s’éteint pas.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Ce qui est longtemps passé inaperçu : le vieux linge entassé dans la garde-robe, le tapis de yoga usé, le manque d’énergie, les nausées. Le trouble alimentaire.

Les premières lignes

« si les draps mordent

la sueur les miettes en chicane

hésitantes

dans l’abdomen que j’aimerais laver

combien de temps on gagne si

je change mes contours

je ne peux pas dormir sur le côté sur le dos

il faut que j’écrase mon ventre

pour me tolérer

croire à un étage plat

avec un interrupteur renfoncé

au milieu » — Une citation de Extrait de le ventre plein de tiroirs, d’Évelyne Ménard

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.