Une association de journalistes récompense la BD Football-Fantaisie, de Zviane

Le récit, publié par les Éditions Pow Pow, retrace l’histoire de Frédérique et Anabelle alors qu’elles s’enfuient du laboratoire d’un scientifique fou. Échappant à un robot tueur, les fillettes se retrouvent dans une petite ville au nord de la Gaspésie où les gens parlent une langue incompréhensible.

Haletant et improvisé, absurde et touchant à la fois, Football-Fantaisie entraîne le lecteur dans un récit à mi-chemin entre huis-clos et fresque sociale , a indiqué l’Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) par voie de communiqué.

Le tout [est] truffé de jeux de langage, de réflexions politiques québécoises, de personnages bien construits , a ajouté l’association siégeant à Paris, qui a instauré en 2015 une compétition annuelle réservée aux bandes dessinées québécoises.

Les trois autres ouvrages finalistes étaient Mégantic, un train dans la nuit, de Christian Quesnel et Anne-Marie Saint-Cerny; Un Paris pour Dallaire, de Siris et Marc Tessier; et Wendy, maître ès art, de Walter Scott.

Zviane, qui est aussi compositrice de musique, a créé Football-Fantaisie en sept ans. Elle a publié plus d’une douzaine de bandes dessinées, dont Yoyolalala, au cours de sa carrière.

La bédéiste recevra en mains propres son Prix de la critique ACBD le 3 décembre, lors des Rendez-vous de la BD de Gatineau.