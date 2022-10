Les travaux au tunnel Louis-Hippolyte–La Fontaine inquiètent des entreprises estriennes

C'est le cas de Transport Memphré, qui constate déjà les impacts du chantier. Des travaux préparatoires sont commencés depuis quelques semaines et ralentissent la circulation.

Un chauffeur de la compagnie est par exemple parti de Magog à 7 h jeudi matin et est arrivé après 10 h dans l'est de Montréal après être passé par le tunnel.

À compter de lundi, trois voies sur six seront fermées pendant trois ans. Les entreprises de transport s’attendent donc à des pertes de revenus et d’efficacité, ainsi qu'à des retards dans les livraisons de marchandises.

Certaines d’entre elles pensent déjà à des solutions. Une compagnie de transport contactée par Radio-Canada jeudi indique avoir l’intention de diminuer son nombre de voyages vers Montréal. Transport Memphré compte de son côté utiliser d’autres chemins pour revenir dans la région.

Lorsqu’on se rapproche de l’heure de pointe et qu’on termine des livraisons ou des cueillettes dans le coin de Joliette, souvent, on décide carrément de prendre le chemin vers Trois-Rivières, prendre le pont Laviolette et revenir dans les Cantons-de-l’Est. [...]. Ce n’est pas plus court en distance, mais ça devient pratiquement plus court en temps , souligne le copropriétaire de Transport Memphré, Simon Fournier.

Le président-directeur général de l’Association de camionnage du Québec, Marc Cadieux, prévoit aussi de grands bouleversements pour son industrie.

« Tout le monde sera touché, car beaucoup de choses passent par le tunnel Louis-Hippolyte–La Fontaine. On sait que le port de Montréal est un important acteur économique de marchandise, donc beaucoup de marchandise transite par le port de Montréal et le tunnel Louis-Hippolyte en direction de la Montérégie et de l’Estrie. » — Une citation de Marc Cadieux, président-directeur général de l’Association de camionnage du Québec

Le transport en commun touché

L'autobus Sherbrooke Montréal de Limocar transporte environ 200 personnes par jour. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Le service d’autocars Limocar, qui fait la liaison entre Sherbrooke et Montréal, prévoit que l'achalandage sera plus élevé sur les autres ponts.

Le pont Champlain compte des voies réservées pour le transport en commun, mais pas le pont Jacques-Cartier, où les autobus de Limocar passent cinq fois par jour.

L’entreprise a déjà averti ses usagers que des retards seront à prévoir. Environ 200 personnes effectuent quotidiennement le trajet entre Sherbrooke et Montréal.

Ça va vraiment être la portion du matin et la portion du soir. Sur les horaires, par exemple, le départ de 8 h 15, et autour de 16 h 15, on a des voyages dans ces créneaux-là. C’est eux qui risquent vraiment d’être impactés. La piste de solution rapide qu’on envisage est de devancer les départs pour pallier aux heures d’arrivée, mais somme toute, le temps de voyage va quand même être impacté. Il faut que les gens soient conscients que les voyages seront plus longs quand même , souligne le directeur régional de Transdev, Guy Beauchesne.

Avec les informations de Marion Bérubé