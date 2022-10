Ceux qui avaient prédit que les futurs navires de combat canadiens coûteraient deux fois plus cher que prévu faisaient rire d’eux à la fin des années 2000. Les responsables de l'approvisionnement militaire les regardaient de haut.

À ce jour, aucun ministre n’a voulu avouer la perte de contrôle de ce programme visant à construire 15 destroyers pour la Marine royale canadienne.

Le double des coûts anticipés? Que diriez-vous du triple?

Voilà que le directeur parlementaire du budget (DPB) Yves Giroux estime maintenant à 84,5 milliards de dollars le développement et l’acquisition d'une telle flotte. Le budget initial prévu pour ce projet était de 26,2 milliards en 2008.

Les retards de plusieurs années dans la conception et la construction, jumelés à l’inflation particulièrement importante sur les chantiers navals, expliquent en grande partie cette explosion. Au rythme où vont les choses, les derniers bâtiments construits seront mis à l’eau avec quatre ans de retard. C’est le scénario le plus optimiste.

Le rapport du DPB déposé mercredi aux Communes dévoile un autre chiffre encore plus astronomique : 306 milliards. Il représente l’ensemble des coûts liés aux navires étalés sur 65 ans, de leur développement jusqu’à leur démantèlement. Une budgétisation à long terme.

À notre connaissance, le ministère de la Défense n’a jamais publié une analyse du cycle de vie , a indiqué Yves Giroux.

Avec de telles prévisions, on peut facilement comprendre pourquoi la Défense nationale et le gouvernement se sont bien gardés d’exposer l’ensemble du portrait. Il aura fallu que le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires demande au DPB de s’y attarder pour obtenir des réponses.

306 milliards pour 15 navires, l’heure est-elle grave?

Avant même la publication du rapport du DPB, Allan Williams, un ancien sous-ministre adjoint au ministère de la Défense, avait lancé une mise en garde.

« Aller de l'avant mettrait ni plus ni moins en faillite les comptes d'immobilisations et d'entretien du ministère pour les 30 prochaines années. » — Une citation de Allan Williams, un ancien sous-ministre adjoint au ministère de la Défense

Selon lui, les coûts de ce programme dépassent à eux seuls le financement total disponible au sein du ministère de la Défense nationale pour acquérir et entretenir les biens d'équipement de l'armée, de la marine et de la force aérienne combinées.

Le risque est que l’achat de ces navires se fasse au détriment du reste des projets d’acquisition, hypothéquant ainsi les opérations militaires.

Ce qui n'a aucun sens, c'est de ne pas recommencer le processus. Ce programme est inabordable , ajoutait Allan Williams dans une récente analyse.

Pour le gouvernement libéral, le contexte géopolitique changeant et la guerre en Ukraine ont facilité la tâche de justifier de nouvelles dépenses en défense et de convaincre les Canadiens de leur utilité. Mais le Canada ne peut pas tout se payer.

Même si les dérapages des F-35 ont marqué l’imaginaire, le dossier des navires de combat risque de devenir un autre boulet, plus lourd même.

Avec ce programme d'acquisition de navires, le gouvernement Trudeau a devant lui un bateau qui prend l’eau. Il devra colmater les brèches avant que ce ne soit lui qui écope.