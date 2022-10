Les 12 travaux d’Imelda : un personnage à la fois détestable, irrésistible et attachant

Imelda, c’est la grand-mère de Martin Villeneuve. Le cinéaste l'incarne avec une justesse incroyable. On peut y reconnaître facilement des gens que l’on connaît dans sa manière de parler, mais surtout, dans sa manière de penser et d’être.

Robert Lepage joue le rôle d'un des fils d'Imelda. Photo : Maison 4:3

Très politiquement incorrecte

Imelda est ce personnage qu’on aime détester. Elle est impitoyable, déplaisante, elle préfère ouvertement un de ses deux fils et ne se gêne pas pour leur faire savoir. J’aime ça faire pomper mes deux fils… Je me sens vivante , avoue-t-elle sans honte. Elle est désagréable avec ses deux brus, elle insulte la mère de l’une d’elles et pratique le chantage émotif sans aucune gêne : Des ingrats, c’pas comme ça que je vous ai élevé. M’a vous déshériter, j’vais tout léguer à mon chien, y’a juste lui qui m’aime!

J’ai demandé à Martin Villeneuve si elle était réellement comme ça. Elle était pire que ça , me répond-il du tac au tac. J’ai descendu un peu pour des besoins de crédibilité. Il y a des choses qu’elle faisait qui n’auraient juste pas passées. [...] Elle était plus grande que nature.

Le cinéaste Martin Villeneuve Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

En plus de mettre en scène sa grand-mère, le cinéaste met aussi en scène sa propre famille : son père Jean Villeneuve et son oncle André, tous deux notaires comme leur père, sa mère Nicole, sa tante, ses cousins et même son frère Denis. Il utilise les vrais noms, les vrais lieux, les vrais objets, les vrais costumes, les vraies anecdotes. C’est après les trois premiers courts métrages avec Imelda que la famille a été rassurée.

« Ils ont vu le ton, comment je faisais ça, je ne faisais pas ça pour les ridiculiser ou pour rire de ma grand-mère. C’était sur le ton de l’humour, mais avec beaucoup d’amour en même temps et de respect. Donc, tout le monde a cautionné et s’est rallié à moi. » — Une citation de Martin Villeneuve, cinéaste

Il raconte que sa grand-mère a tellement marqué l’imaginaire, non seulement de sa famille, mais aussi de tout le village, que tous souhaitaient raconter son histoire d’une manière ou d’une autre. C’est moi qui a décidé d’en faire quelque chose , confie le cinéaste.

Ginette Reno et Martin Villeneuve incarnent les grands-mères Simone et Imelda. Photo : Danny Lennon

Près de 10 ans et aucun financement

Martin Villeneuve s’est battu longtemps pour obtenir du financement pour faire son film. Il ne l’a jamais obtenu. Il compte pourtant sur une imposante distribution : Robert Lepage, Michel Barrette, Anne-Marie Cadieux, Ginette Reno, Antoine Bertrand, Yves Jacques, Lynda Beaulieu, Marc-François Blondin. Tous ont contribué bénévolement à son film. C’est aussi le cas de toutes les nombreuses personnes qui apparaissent au générique. C'est par amitié pour lui et par leur confiance en son projet qu'elles se sont toutes impliquées. Ça dépasse l’imaginaire, c’est la personne la plus courageuse que je connaisse , nous dit Marc-François Blondin C’est 13 jours de tournage en neuf ans. Il a fallu pendant neuf ans qu’il se dépatouille dans tout ça. Le comédien fait partie de ceux qui ont eu un coup de coeur pour le court métrage. J’ai trouvé ça drôle, j’ai trouvé Martin excellent. Il avoue avoir été incapable de lui dire non pour jouer le rôle de Claude, un des petits fils d’Imelda.

Dans Les 12 travaux d’Imelda, le cinéaste raconte une histoire universelle campée dans un contexte très québécois, très centricois, ce qui lui confère un potentiel qui peut largement dépasser nos frontières. On peut lui souhaiter, car si le tiroir-caisse sonne bien, Martin Villeneuve compte payer en retour tous ceux qui l’ont suivi dans l’aventure.