Immersion française : Ottawa ne va pas « envoyer de l’argent dans le vide »

S'il n'y a pas de programme d'immersion française et d'immersion au Nouveau-Brunswick, on ne va pas envoyer de l'argent dans le vide , a dit la ministre Ginette Petitpas Taylor, jeudi.

Le fédéral envoie actuellement 21,7 millions de dollars au Nouveau-Brunswick pour l’enseignement du français et l’enseignement du français langue seconde.

Des changements à l’horizon

Le gouvernement de Blaine Higgs a affirmé récemment qu’il a l’intention d’implanter des changements au programme d’immersion française. Il promet de ne pas abolir complètement le programme, mais n’offre pas de précisions sur la nature des changements qui pourraient être apportés dès septembre.

L’objectif, selon le ministre néo-brunswickois de l’Éducation Bill Hogan, est que tous les élèves soient capables d’avoir une conversation en français à la fin de leurs études.

Bill Hogan a été nommé ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance après la démission de Dominic Cardy. Photo : Radio-Canada / Patrick Richard

L'avenir du programme d’immersion française dans les écoles anglophones du Nouveau-Brunswick inquiète la ministre Petitpas Taylor, tout comme les récents commentaires de l’ex-ministre de l’Éducation Dominic Cardy.

Dans une lettre incendiaire adressée au premier ministre Blaine Higgs, dans laquelle il annonce sa démission à titre de ministre de l’Éducation, Dominic Cardy dénonce les efforts [du premier ministre] pour faire pression sur le [ministère de l’Éducation] afin d’abolir l’immersion en français d’ici septembre 2023 .

Pourquoi réinventer la roue, se demande la ministre

Ginette Petitpas Taylor dit ne pas comprendre l'acharnement du gouvernement provincial, devant des indicateurs qui montrent que le programme d'immersion fonctionne.

Elle se pose des questions sur les intentions du gouvernement Higgs et se demande pourquoi réinventer la roue [...] pour moi ça ne tient pas debout.

Des élèves dans une salle de classe (archives). Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Elle fait référence, notamment, à des données partagées la semaine dernière par le groupe Canadian parents for French New Brunswick qui montrent que 93 % des 1391 élèves du programme d’immersion évalués ont atteint un niveau intermédiaire ou supérieur.

Je pense que c'est très important d'améliorer le programme et non pas de prendre des pas vers l'arrière. [J'espère] que le ministre Hogan et le premier ministre Higgs vont s'assurer que s'ils font des changements, ce sera des changements pour améliorer le programme et non pas un pas de l'arrière , dit-elle.

Blaine Higgs serait extrêmement déçu

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a dit, jeudi, qu’il serait déçu si le fédéral venait à couper les vivres.

Il répète qu'il n'est pas satisfait du programme d'immersion dans sa forme actuelle et que son objectif est d'avoir plus d’élèves bilingues dans la province.

Dans le discours du Trône, présenté mardi à Fredericton, le gouvernement de Blaine Higgs a notamment dit qu’il tient à garantir l'existence d'un programme qui permettra à tous nos élèves d'apprendre le français pour qu'ils aient le niveau suffisant pour soutenir une conversation à la fin de leurs études .

Jeudi, en mêlée de presse à l’Assemblée législative, Blaine Higgs a dit qu’il serait extrêmement déçu [que le fédéral] agisse comme ça parce que notre objectif est d'avoir plus d'enfants qui soient bilingues .

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, lors d'une mêlée de presse à Fredericton. Photo : Radio-Canada

Je dirais aujourd'hui que 72 % de nos élèves anglophones ne parlent pas ou n'ont pas la possibilité de parler les deux langues. Je pense que nous pouvons faire mieux après 50 ans de bilinguisme officiel , ajoute le premier ministre.

La ministre Ginette Petitpas Taylor a dit avoir l’intention de s’entretenir bientôt avec le ministre de l’Éducation Bill Hogan afin d’en apprendre davantage sur les intentions de ce gouvernement envers le programme d’immersion.

Avec des informations de Nicolas Steinbach