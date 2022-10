Une nouvelle plateforme pour suivre les retards d’opérations chirurgicales

Les Manitobains peuvent maintenant vérifier les temps d’attente pour obtenir une chirurgie, à l’aide d’un tableau de bord interactif créé par le Groupe de travail sur le rétablissement des services chirurgicaux et diagnostiques.

Cet outil est lancé quatre mois après l’annonce du Groupe de travail à cet effet. Il devait initialement être offert à compter de juillet.

Cette plateforme permet d’avoir des données à jour quant aux temps d’attente [pour neufs types de chirurgies] , a expliqué, jeudi, le directeur du Groupe de travail, David Matear.

Le tableau de bord  (Nouvelle fenêtre) indique notamment des informations sur les temps d’attente médians avant de pouvoir subir une chirurgie, le nombre de patients sur une liste d’attente et les interventions ayant été réalisées. Il sera mis à jour mensuellement.

Le tableau n’est disponible qu’en anglais, bien que certaines explications associées au tableau soient disponibles en français.

M. Matear observe une diminution des retards pour les opérations de cataractes et les remplacements de hanche et de genoux, entre février et août 2022.

Il ajoute toutefois qu’ il n’y a pas eu de diminution dans les retards liés aux procédures d’imagerie de la densité osseuse , pour lesquelles 1385 procédures sont toujours retardées.

Le tableau de bord fournit également les retards pour les chirurgies cardiaques et les procédures d’imagerie IRM, de CT-Scan, de perfusion myocardique et pour les échographies.

David Matear prévoit que les arriérés de chirurgies de la pandémie seront éliminés, d'ici la fin du mandat du Groupe de travail, soit dans moins de 3 ans.

De son côté, la porte-parole en matière de santé du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Uzoma Asagwara, croit que pour enrayer les retards de chirurgies, il faut mettre fin à la pénurie de personnel .

La province redirige les patients vers des cliniques sans rendez-vous

Pour sa part, l’Office régional de la santé de Winnipeg a dû mettre en place un processus de gestion de la capacité à l’Hôpital pour enfants du Centre des sciences de la santé (HSC), car trop de personnes se présentent actuellement aux urgences.

Le protocole prévoit notamment de déplacer des patients dans des endroits non traditionnels , a expliqué la médecin en chef de l’ ORSW , Joss Reimer.

Joss Reimer, la médecin en chef de l'Office régional de la santé de Winnipeg, dit que des lits ont, par exemple, été ajoutés dans certaines chambres du Centre des sciences de la santé. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Le chef des opérations du HSC, Shawn Young, croit que trop de personnes se présentent actuellement aux urgences.

Nous devons nous assurer que les personnes qui vont aux urgences ont réellement besoin de soins urgents , dit-il.

Il soutient qu'un plus grand nombre de lits pourraient être libérés et que les temps d’attente actuels sont trop longs.

Mardi, l’urgentologue de l'Hôpital Saint-Boniface Kristjan Thompson avait dénoncé la situation des urgences dans la province, ajoutant que les gens se présentent à l’urgence, car ils n’ont pas d’autres choix , à défaut d’avoir un médecin de famille.

Joss Reimer croit aussi qu'il faudrait qu'un plus grand nombre de médecins de famille soient accessibles à la population ainsi qu’un plan à plus long terme.

Entre-temps, elle encourage les gens à se rendre dans des cliniques sans rendez-vous.