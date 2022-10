Un jardin offre aux parents endeuillés un espace pour se recueillir à Grande Prairie

Pour aider des parents endeuillés par la perte d’un enfant, un jardin du souvenir ouvrira ses portes le 1 er novembre, à Grande Prairie, en Alberta. Cet espace nommé jardin de l'espoir, en anglais « Blossoming Garden of Hope », offre un lieu paisible pour le deuil et le recueillement, selon ses créatrices.

Souvent, les gens ne savent pas où aller ou quoi faire s'ils ne disposent pas d'un espace positif pour faire leur deuil, honorer [leur défunt] et se souvenir , indique Karen Gilkyson, cofondatrice de Tiny Hands of Hope, un organisme à but non lucratif à Grande Prairie qui soutient les personnes ayant subi la perte d'un nourrisson ou une perte pendant une grossesse, comme une fausse couche.

Pour réaliser ce projet, Karen Gilkyson a contacté Elizabeth Neath, la présidente de la section de Grande Prairie de Compassionate Friends, une organisation internationale à but non lucratif, qui offre également de l’écoute et de l’éducation au deuil aux familles qui pleurent la mort d'un enfant.

Karen Gilkyson et Elizabeth Neath ont toutes deux vécu le déchirement de perdre un enfant. La fille de Mme Gilkyson, Stella, n'avait que 17 jours lorsqu'elle est décédée en 2012. Emily, la fille d'Elizabeth Neath, avait quant à elle huit ans lorsqu'elle est décédée en 2014.

Un banc, puis un jardin public

Le jardin de l'espoir a été en partie inspiré par un petit jardin d'arrière-cour qu'Élisabeth Neath avait planté pour faire face à son deuil. Mais elle a rapidement réalisé que d'autres personnes cherchaient aussi du réconfort.

Tous ceux qui ont été touchés par la perte de ma fille, Emily, ne pouvaient pas simplement venir dans mon jardin , explique-t-elle. C'est à partir de là qu'est venue l'idée de créer un banc.

Le banc, qui a été placé dans l'ancienne école primaire d'Emily pour ses camarades de classe et les enseignants, a inspiré l'idée de créer quelque chose de plus grand, un jardin public.

Il n'y a pas que les familles qui pleurent la perte d’un bébé, d’un enfant ou d’un adulte qui est décédé. Il s'agit de tant d’autres personnes , affirme Karen Gilkyson.

Des statuettes en bronze d'une famille d'oies portant des costumes fantaisistes ont été créées par les artistes Don Begg et Shirley Stephens-Begg. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

Des ours, des oies et des étoiles

Les efforts de l'organisme Tiny Hands of Hope pour créer le jardin de l'espoir remontent à 2016, lorsque la logistique a été mise en place en collaboration avec la Ville de Grande Prairie. Une collecte de fonds a rapporté près de 500 000 dollars.

Le jardin comprend trois sculptures en métal, dressées au cœur de l’espace de recueillement. Les sculptures en bronze de deux ours tenant un cœur creux et une famille d'oies portant des costumes fantaisistes ont été créées par Studio West, une entreprise spécialisée en création de sculptures en bronze, située à Cochrane, à l'ouest de Calgary.

La co-créatrice des sculptures, Shirley Stephens-Begg, les décrit comme étant ludiques et adaptées aux enfants . La troisième sculpture en acier inoxydable s'appelle Hole in the Sky. Elle imite la constellation des pléiades et s'inspire à la fois des étoiles et de croyances autochtones.

Grant Berg, conseiller municipal de Grande Prairie et sculpteur métis, s'est joint à son ami qui est artiste-forgeron, Alessio Zilli, pour créer la sculpture Hole in the Sky, visible au jardin de l'espoir. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

Grant Berg, conseiller municipal de Grande Prairie et sculpteur métis, a participé à la création de l'œuvre. Il affirme que le nom de celle-ci est tiré du nom que des peuples autochtones donnaient à la constellation : un trou de ver pour parler avec ceux qui sont morts.

En astrophysique, la théorie du trou de ver signifie que des objets hypothétiques censés relier deux régions distinctes de l’espace-temps permettraient à la matière, et peut-être aux humains, de se déplacer plus rapidement. Vous pouvez vous approcher de la sculpture et parler aux gens de l'autre côté et ils vous entendront , dit Grant Berg.

Karen Gilkyson espère pour sa part que des visiteurs de tous âges pourront trouver de l'espoir dans ce jardin. Je ne savais pas comment honorer [ma] fille qui n'est pas là. Mais j'avais aussi l'impression de ne pas être présente pour les [autres] enfants que j'ai , explique-t-elle.

Donc, avec le jardin, je n'ai pas à décider. Je peux avoir les deux.

Avec les informations de Luke Ettinger