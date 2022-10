Des élections partielles à Pointe-Lebel pour la mairie et deux postes de conseillers

Le directeur général de la municipalité, Xavier-Émile Kauffmann, ne croit pas qu’il s’agisse d’une coïncidence. C’est qu’en fait, il y a un enchaînement de choses qui se font , précise-t-il.

Le directeur général de la Municipalité de Pointe-Lebel, Xavier-Émile Kauffmann (archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

La conseillère Carole Therrien et le conseiller Jeannot Beaudin ne souhaitent pas commenter les raisons de leur départ, mais soulignent dans leurs lettres de démission que le poste ne correspondait plus à leurs aspirations.

Le maire René Labrosse, de son côté, a quitté son siège à la fin du mois de septembre après que la Commission municipale du Québec (CMQ) a déposé une action en inhabilité à son endroit.

C'est qu'il ne répondait pas aux critères d'éligibilité au moment de poser sa candidature.

Le maire suppléant, Gino Boucher, souligne que ces démissions surviennent au moment où plusieurs dossiers chauds sont en cours à Pointe-Lebel.

Il n’a pas souhaité commenter la situation en entrevue.

Élections à préparer

Pointe-Lebel devra donc organiser des élections partielles pour se trouver un nouveau maire et deux conseillers.

La date du scrutin serait au plus tôt le 4 décembre et au plus tard le 26 février 2023, explique Xavier-Émile Kauffmann.

Je pense que les élections iront plutôt quelque part en février , estime le directeur général.

« On serait tenté d’aller vite pour des élections, mais d’un autre côté, je vous rappelle qu'à Pointe-Lebel on revient de loin, on a fait un boulot énorme. Et ce n’est pas fini. » — Une citation de Xavier-Émile Kauffmann, directeur général de Pointe-Lebel

L'année dernière, les élections municipales de Pointe-Lebel sont survenues quelques semaines plus tard que le reste du Québec, faute de candidats.

Gino Boucher fait appel à la candidature des jeunes en espérant qu’ils s'engagent davantage dans la vie municipale.

La CMQ mentionne qu'en attendant, le quorum est maintenu au conseil municipal, étant donné qu'il reste quatre conseillers municipaux en poste.

avec les informations de Camille Lacroix