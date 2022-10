Les urgences du Québec engorgées faute d’hébergement pour les aînés

Jamais les urgences du Québec n'auront été aussi remplies, avant même l'arrivée des maladies hivernales. C'est que les hôpitaux sont de plus en plus engorgés de patients âgés, à qui on peine à trouver de l'hébergement ou des soins à domicile. Davide Gentile s'est rendu à l'Hôpital Sacré-Coeur où on se démène pour trouver une solution au problème.