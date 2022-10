Lac-Simon veut faciliter l’accès à la propriété

Le conseil de bande espère ainsi contribuer à l’autonomie de ses membres, mais aussi réduire la surpopulation dans les quelque 400 maisons de son territoire.

En vertu de cette politique, les membres qui en ont les moyens pourront proposer d’acheter la maison dans laquelle ils logent et qui est la propriété du conseil de bande, comme le stipule la Loi sur les Indiens. Le financement de ces transactions est facilité par la Société d’épargne des Autochtones du Canada, puisqu’il est presque impossible pour un Autochtone vivant sur réserve d’obtenir un prêt hypothécaire régulier auprès d’une institution bancaire.

Mais par-dessus tout, Lac-Simon mise sur la construction de nouvelles maisons par ses membres. Le conseil de bande propose de subventionner une mise de fonds pouvant aller jusqu’à 45 000 $ pour une maison neuve. La communauté développe d’ailleurs une cinquantaine de lots à cette fin sur le bord du lac.

Les gens nous le demandent depuis longtemps et on vient d’entériner le tout , précise la cheffe du conseil de bande de Lac-Simon, Adrienne Jérôme.

« Notre santé financière nous permet d’offrir ces subventions. On veut donner de l’autonomie à nos gens, qu’ils n’aient pas à demander au conseil d’ajouter une chambre, de faire de modifications ou même de s’installer une clôture. Pour nous, le logement, c’est la clé à plusieurs enjeux, comme la santé et l’éducation. » — Une citation de Adrienne Jérôme

La communauté a déjà commencé à défricher les lots qui seront développés pour le programme d'accès à la propriété. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Difficile de répondre à la demande

Même si la communauté a construit plus de 60 résidences depuis quatre ans, elle n’arrive pas à répondre à la demande de toutes les jeunes familles. Adrienne Jérôme se réjouit de voir que plusieurs membres ont entamé des démarches d’accès à la propriété.