Les jeunes de la Mauricie appelés en renfort pour regarnir la banque de sang d’Héma-Québec

Selon l’organisme, ce n'est pas tant la demande qui a augmenté au cours des derniers mois, mais plutôt le nombre de donneurs qui a diminué depuis la pandémie.

En cette période difficile, Héma-Québec cherche particulièrement à convaincre les jeunes de tendre le bras.

Notre bassin de donneurs c’est beaucoup des gens qui sont âgés de 45 à 65 ans, mais de plus en plus on travaille fort ici en Mauricie avec des collectes à l'université, au cégep. On essaie d’aller chercher nos jeunes , explique Sylvie Trudel, conseillère en organisation de collecte pour Héma-Québec en Mauricie.

Le défi est grand puisque les habitudes ont changé pendant la pandémie, particulièrement celles des plus jeunes.

Traditionnellement, on allait sur les campus pour parler du don de sang aux gens de 18-25 ans. Depuis trois ans, les campus sont assez vides, alors on le ressent quand on va faire des collectes , constate pour sa part la porte-parole d’Héma-Québec, Josée Larivée.

Hier, j’étais à une collecte dans un cégep, et les chaises étaient vides , s’attriste-t-elle.

La prise de rendez-vous pour le don de sang est obligatoire. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Mme Larivée invite les familles à prendre du temps pour parler du don de sang. Elle se désole que l’habitude de donner semble ne pas se renouveler au fil des années.

Il faudra faire vite pour renverser la tendance. Héma-Québec a besoin de 2000 nouveaux donneurs pour le mois de novembre pour maintenir sa banque à un niveau acceptable.

Tous les donneurs sont les bienvenus, mais ceux des groupes sanguins O+, B+ et O- sont particulièrement recherchés.

Le maire se prête au jeu

Jean Lamarche, le maire de Trois-Rivières, a procédé jeudi à son cinquième don de sang. Il maintient qu’il est facile et rapide de donner du sang. De plus, il rappelle que le geste peut sauver une vie ou faciliter une intervention.

La collecte du maire est l'une des principales collectes de sang en Mauricie. L'an dernier, un record de 531 dons avait été établi.

La 32e collecte de sang du maire se poursuit jusqu’à vendredi au Centre les Rivières. L'objectif de cette année est d'amasser 500 dons.

Avec les informations de Raphaël Brouillette